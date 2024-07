Los depósitos en dólares no paran de crecer: cuánto subieron desde la asunción de Milei y por qué

En esta noticia Préstamos

Sistema sólido



Desde abril de 2020 que los depósitos privados no pasaban los u$s 18.000, y desde agosto de ese mismo año que el total de los depósitos no superaba los u$s 20.000 millones.

Ahora llegaron a los u$s 18.116 millones y u$s 20.270 millones, respectivamente, con la diferencia de que ahora el promedio de los bancos paga la mitad que hace cuatro años por un plazo fijo en dólares: 0,35% anual contra 0,60% anual, según cifras del Banco Central.

El 11 de diciembre, el primer día hábil luego de la asunción de Javier Milei, los depósitos privados eran de u$s 14.115 millones, por lo que crecieron ya u$s 4001 millones.

Los préstamos en moneda extranjera también se incrementaron casi u$s 3000 millones en lo que va del mandato de Milei, al pasar de u$s 3482 millones en diciembre a u$s 6409 millones en junio.

El incremento récord de depósitos en dólares es un gran dato a tener en cuenta, pues contribuye significativamente en las reservas, ya que se contabiliza bajo el concepto de encajes.

Más en este contexto donde la mayor parte es prestada a no más de 180 días, con lo cual ese encaje debería liberarse ante un escenario de cambio en el régimen cambiario.

Emiliano Franco, Sales Trader de Alchemy Valores, atribuye este incremento a la confianza del sistema financiero, pero el contrario podría ser una alerta en el corto plazo si se dejan de incrementar reservas vía compra en el MULC.

En especial, con lo anunciado el fin de semana donde se ha dejado claro la intención por intervenir en el contado con liquidación en caso de ser necesario, y teniendo en cuenta que las reservas son fungibles.

"Esto último es lo que más preocuparía en el mercado, si efectivamente llega un punto donde se hace uso de esos encajes y lo veremos reflejado en el precio de los activos. No obstante, más cercano al inicio del tercer trimestre deberíamos ver más incremento en los depósitos si el blanqueo empuja de manera positiva", indica Franco.