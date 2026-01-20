En el actual escenario internacional, marcado por tasas elevadas en Estados Unidos y conflictos internacionales por el dominio de los commodities, los metales vuelven a ganar protagonismo como alternativa de inversión.

El oro y la plata alcanzaron precios récord ayer y la tendencia sigue este martes, tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos que rechazan sus intenciones de tomar Groenlandia. El precio del oro llegó a u$s 4690,59 y la plata a u$s 94,12 la onza. Y aparece la gran duda: cómo aprovecharlo desde la Argentina.

Los Cedear de ETF: cómo funcionan

Para aprovechar la coyuntura, Eric Paniagua, cofundador de Dekadrak Venture Capital, dijo a El Cronista que “la mejor forma es comprar un ETF, que siga la cotización de los subyacentes”. Detalló que estos instrumentos cotizan en pesos y siguen la evolución del oro y la plata en los mercados internacionales.

“Se puede invertir a través de brokers locales, posicionarse en metales preciosos como oro y plata mediante ETFs que replican su precio, o bien tomar exposición a metales industriales como cobre o litio, a través de fondos y acciones de compañías mineras”, apuntó el especialista Gastón Lentini, el Doctor de tus Finanzas.

Indicó que estas alternativas permiten dolarizar carteras, diversificar riesgos y aprovechar movimientos de precios ligados a la política monetaria global y a la demanda internacional de commodities.

Cuáles elegir

Detalló que “para ir hacia el oro, una de las opciones más directas es invertir mediante el Cedear del ETF GLD, que replica el precio de ese metal, o a través de acciones de compañías mineras como Barrick Gold (B) y Harmony Gold (HMY)”.

En plata, el ETF SLV permite una exposición directa al precio del metal, mientras que en metales vinculados a la transición energética aparecen alternativas como POSCO (PKS) en litio y Lithium Americas (LAAC).

“A su vez, para quienes buscan diversificar hacia otros minerales estratégicos, NexGen Energy (NXE) —compañía canadiense enfocada en la exploración y desarrollo de uranio— ofrece exposición a un segmento con creciente relevancia geopolítica y energética”, señaló.

Son instrumentos muy interesantes porque son el modo más directo de invertir en metales. Cuando uno compra GLD, Black Rock compra lingotes de oro y contra eso emite el instrumento.

José Ignacio Bano indicó que los metales son una inversión que han rendido muy fuerte en el último año a raíz de la volatilidad financiera internacional. “Los Cedear ETF son instrumentos muy interesantes porque son el modo más directo de invertir en metales.

Cuando uno compra GLD, Black Rock compra lingotes de oro y contra eso emite el instrumento. Ese oro está en una bóveda en Londres y el inversor tiene una parte de ese metal. Se va solo al precio puro del metal”, describió.

No obstante, mencionó que otra opción es ir a las acciones de las mineras, por lo que, si sube el precio del oro, mejora el rendimiento de esas empresas en general.

Un nuevo protagonista: el cobre

Y, por último, apuntó que el cobre es otra alternativa que se presenta como atractiva en el último tiempo. Desde EE.UU. se puede invertir en el Cedear de ETF CPER, pero no es accesible desde la Argentina. “Hay una minera que es Freeport McMoRan (FCX), que extrae solo cobre”, contó.

“Es una compañía cuyo precio subió 52% en un año. Me gusta el cobre porque avanzó menos que otros metales en el último tiempo. No tiene un sustituto directo y está muy vinculado al nivel de actividad económica. Si el PBI del mundo crece 2% este año, el cobre va a subir fuerte porque no va a alcanzar el que hay disponible”, dijo Bano.