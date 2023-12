Oportunidad en Wall Street: los bancos proyectan un 2024 con acciones al alza

Los bancos de inversión en Wall Street anticipan un buen 2024 para las acciones. El rally actual en el mercado accionario, combinado con la idea de una Reserva Federal más laxa, fundamentan el optimismos de los economistas de Wall Street.

Rumbo a un 2024 positivo

El banco de inversión alemán, Deutsche Bank, anticipó un buen 2024 para las acciones. Su pronóstico alcista para el S&P500 anticipa que el índice bursátil de referencia se negocie a 5100 puntos a finales del año que viene.

Sería 12% por encima de los valores actuales, y también sobre el récord anterior de 4768 puntos, establecido en enero de 2022.

La perspectiva alcista del Deutsche Bank se basa en que los Estados Unidos se están acercando a un "aterrizaje suave", en el que la inflación se enfría mientras que el crecimiento trimestral del PBI sigue siendo fuerte.

"La inflación subyacente ha caído y volvería la inflación a su rango anterior a la pandemia sin requerir un crecimiento más lento", escribió un equipo de Deutsche Bank, dirigido por Binky Chadha.

El equipo de Chadha no descartó una recesión, pero dijo que era poco probable que tuviera un impacto demasiado negativo en los precios de las acciones "dado que dicho riesgo está ampliamente anticipado en las acciones y se espera que sea leve y breve".

En ese escenario, las ganancias de las empresas que cotizan en el S&P 500 seguirán aumentando un 10% en 2024, según los estrategas de Deutsche Bank.

Esa cifra aumentaría al 19% si Estados Unidos lograse esquivar una crisis económica, añadieron.

Deutsche Bank no está solo

El S&P 500 ha subido un impresionante 19% en lo que va del año, mientras que el Dow Jones ha sumado poco menos de 2200 puntos, subiendo 7% en 2023. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq muestra una ganancias acumulada en lo que va del 2023 del 46%.

Las proyecciones alcistas no son solo de Deutsche Bank, sino que son compartidas por otros bancos de inversión en Wall Street y que también sugieren mayores subas para las acciones en los próximos meses.

Los bancos de inversión Bank of América, Goldman Sachs, RBC Capital Markets y BMO Capital se encuentran entre otras conocidas firmas de Wall Street que han pronosticado un 2024 optimista para las acciones estadounidenses.

Bank of America y RBC Capital Markets predijeron la semana pasada que el índice de referencia alcanzará los 5000 puntos a finales de 2024, mientras que Société Générale presentó un escenario ligeramente más complicado en el que cotiza a 4750 a finales de año después de una gran volatilidad alimentada por la recesión.



BMO Capital se unió a los alcistas, y el estratega jefe Brian Belski, dijo que las acciones están al comienzo de un mercado alcista de varios años y se hizo eco de la predicción de Deutsche de que el S&P 500 llegará a 5100. Goldman Sachs proyecta que el índice aumentará a 4700 el próximo año.

Solamente en el último mes, las acciones tecnológicas suben 11,7% y el S&P500 sube 10%.

Esto provocó que los inversores se tornen más agresivos en sus carteras.

El índice de Goldman Sachs de aceptación de riesgo se ubicó en su mayor valor en 4 meses y se sitúa en zona más alta en dos años.

En esa misma línea, el posicionamiento en acciones por parte de los clientes de Deutsche Bank se ubica en su mayor valor en 3 meses.

En cuanto a las oportunidades, dos estrategas de Bank of América destacan varios sectores que los inversores deben considerar.

Desde el banco de inversión recomiendan sobre ponderar el consumo discrecional, el sector financiero, el inmobiliario y la energía debido a su potencial para gestionar bien periodos de aumento de los tipos de interés y presiones inflacionarias.

Por el contrario, y dado al reciente rally, el sector de tecnología está temporalmente infraponderada, aunque sigue existiendo un optimismo sostenido sobre los activos tecnológicos estadounidenses a largo plazo.

Por su parte, Ignacio Murua, Portfolio Manager de la Cuenta Administrada de Cedears de Grupo SBS, explicó que el avance que se está observando en el mercado americano durante el actual rally navideño está sustentado por pocas acciones.

"El rally navideño parece ser una certeza en el mercado americano. Sin embargo, la película es la misma que se viene viendo durante todo el año: un puñado de compañías continúan impulsando los retornos y, por sobre todo, las valuaciones", dijo Murua.

De esta manera, y mirando hacia adelante, Murua espera que las subas se amplíen aunque también recomienda selectividad y sobre ponderar en sectores más defensivos.

"Creemos que el rally podría continuar y dar buenos retornos de corto plazo. Consideramos que los sectores más defensivos y mejor valuados (las compañías "value") serán las que mejor se comporten en los próximos 12 meses. El S&P500 cotiza actualmente a 19x ganancias por acción esperada. Esto no solo es un ratio de valuación elevado, si no que el crecimiento de ganancias esperado por el consenso es superior al 10%. El panorama tendría que ser extremadamente positivo para que el mercado se encuentre sorpresas que hagan subir de manera relevante los precios con los valores actuales", dijo Murua.

Finalmente, Flavio Castro, analista de Asset Management de Criteria, también encuentra valor actualmente en acciones más defensivas.





"Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo ante la expectativa que la Fed mantenga las tasas de interés altas por un tiempo más prolongado. Con estos niveles de tasas de interés, que enfrían la demanda agregada, el costo a pagar es una desaceleración en el nivel de actividad, con una recesión en el horizonte. Así, empresas de sectores de bienes de consumo básico y más defensivas, encuentran su atractivo relativo", dijo Castro.

En ese sentido, puntualiza a PepsiCo y UnitedHealth Group entre sus acciones favoritas. El portafolio de Criteria también incorpora McDonalds, Cisco, Visa, Microsofit, Apple, Berkshire Hathaway y Google.