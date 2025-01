Luz verde para otro repo, después del "Día P" con un mercado que se adelantó

En esta noticia Sin miedos

Repo

Llegó el "Día P": se concretó el pago de los servicios de renta y amortización de los bonos surgidos del canje del 2020 y la acreditación se hará hoy tras el feriado ayer en EE.UU. ( duelo por el fallecimiento del ex presidente Jimmy Carter).

Ingresarán en cuentas de inversores privados u$s 3800 millones. Además se girarán u$s 460 millones al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) y u$s 60 millones al BCRA por sus tenencias, entre otros tenedores oficiales.

Un dato relevante es que los inversores locales recibirán cerca de u$s 1600 millones mientras que u$s 2.200 millones se girarán a cuentas en el exterior.

El acceso a los mercados le puede ayudar a reducir el temor a impagos de Argentina, pero esa oferta de papeles puede poner un freno a la caída del riesgo país.

Por la suba acumulada en lo que va del 2025 de los papeles argentinos, puede derivarse que gran parte de la suba de precios por efecto de la reinversión de estos pagos ya fue descontada por el mercado.

Grandes tenedores de bonos reinvirtieron por anticipado antes de la acreditación de los dólares.

Que el BCRA haya hecho un "repo" por u$s 1000 millones hace una semana también otorgó seguridad a los inversores en Argentina.

"El objetivo de rendimiento del 10% para 2025 se alcanzó más temprano que tarde, con la curva ahora casi completamente normalizada. Ha habido otros 200 puntos básicos de compresión de los diferenciales desde que se reafirmó a la Argentina como una de las principales operaciones para 2025 a mediados de noviembre de 2024", destacó un informe del Santander en la previa del "Día P".

La mayor parte de las ganancias esperadas para todo el 2025 se alcanzó en dos semanas. Los analistas de la entidad española destacan que "la segunda fase de rendimientos más bajos ahora parece más dependiente de los fundamentos y de un proceso más lento para mejorar los indicadores de liquidez externa. Sin embargo, el potencial de acceso al mercado en sí mismo podría permitir un círculo virtuoso de menores riesgos de liquidez que refuerza los rendimientos normalizados y un carry trade aún favorable".

¿Dólar caro o barato? Otro economista se sumó a la disputa entre Cavallo y Milei y le puso precio a la divisa

Sin miedos

La estrategia de Luis Caputo hasta ahora fue la de impulsar una fuerte caída del riesgo país pagando los vencimientos de la deuda a costa de las reservas del BCRA.

El acceso a los mercados le puede ayudar a reducir el temor a impagos de Argentina, pero esa oferta de papeles puede poner un freno a la caída del riesgo país.

Una visión más de largo plazo la dio el JPMorgan en otro informe. "A pesar de los desafíos de corto plazo, las perspectivas de crecimiento de mediano plazo de la Argentina están mejorando. Se espera que los cambios transformadores en los sectores de energía y minería den un impulso sustancial a las exportaciones", señala.

"Las reformas estratégicas podrían mejorar las exportaciones agrícolas y liberar el potencial en el sector de servicios. Estas podrían conducir a un gran aumento del superávit comercial, reforzar las reservas extranjeras e impulsar un repunte sostenido impulsado por la inversión", destacó.

Repo

El equipo económico tiene la chance de repetir la licitación de un "repo" a través del BCRA en la segunda quincena. Sería otra señal para fortalecer reservas.

El próximo vencimiento de deuda significativo que tiene la Argentina será en julio. No hay riesgo de que se lo incumpla. La emisión de un bono por parte del Tesoro puede quedar para después de la elecciones de medio término que tendrán lugar en octubre.

Un triunfo de La Libertad Avanza en esos comicios puede gatillar las compras de fondos en los EE.UU. que hasta ahora se mostraron cautos con el país y la llegada de inversores para la economía real.

En el medio se dará el acuerdo con el FMI y el levantamiento gradual del cepo. Son las escalas financieras de este viaje de la Argentina hacia su normalización económica.

Ojalá sea viaje de ida.