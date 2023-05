Como si fuera el clásico de Hollywood "Volver al futuro", ¿a quién no le gustaría conocer de antemano el resultado de las carreras de caballos, o las variaciones de los mercados financieros? Si todavía no existe un desarrollo tecnológico que sea capaz de predecir con un grado de certeza absoluto lo que va a pasar, para muchos el nuevo ChatGPT es lo más parecido a ello.



Y, embarcados en conocer el futuro, ya son varios los que le preguntaron al modelo de inteligencia artificial (IA) de OpenAI qué va a suceder con el bitcoin y las demás criptomonedas.

Es que es tanta la volatilidad de ese mercado de divisas digitales que poseer una herramienta que sirva para ayudar a dar un poco más de previsibilidad es muy bienvenida por los inversores y operadores.

Y, como la IA está de moda, nada mejor que consultar al oráculo de Delfos del siglo XXI si conviene seguir contando con criptomonedas en una cartera de inversión o no.

LA MODA DEL CHATGPT

Gracias al rebote de los mercados durante el año 2023, que permitió que, por ejemplo, el Bitcoin se revalorizara en un 70% entre enero y mayo, los particulares decidieron volver a apostar a estas divisas. Esto se dio tras el varapalo sufrido en 2022, cuando las cotizaciones se derrumbaron en un 65% entre marzo y diciembre.

Si la rentabilidad es lo que vuelve a atraer a quienes habían huido de este mercado, a nadie escapa que poseer una herramienta que minimice la incertidumbre es muy valorada.

Es así que, en paralelo al regreso al mercado de criptomonedas, el uso del ChatGPT como predictor de tendencias se puso de moda muy rápido entre los inversores y operadores.

Cuando se consulta a esta aplicación sobre qué puede pasar en el futuro con el Bitcoin, surge una primera limitación que está relacionada con la manera en que fue programada, ya que la respuesta explica que no puede hacer predicciones.



UNA FALLA EN EL PROGRAMA

Sin embargo, fue el responsable de operaciones comerciales de la bolsa de criptomonedas Coinbase, Conor Grogan, quien encontró primero una falla en el programa ChatGPT, que le permitió obtener previsiones sobre lo que puede pasar con el Bitcoin.

La primera consulta que había hecho el especialista fue la siguiente: "¿El precio del Bitcoin puede alcanzar próximamente los u$s 100.000?". Vale recordar que hoy cotiza vecino a los u$s 27.000 y que su pico histórico fue alcanzado en noviembre de 2021, en u$s 65.500.

La respuesta a esta consulta de Grogan fue la esperada: "Al ser una IA, no puedo predecir el futuro con certeza, pero puedo brindarle informaciones basadas en tendencias y análisis pasados".

Y luego, prosiguió: "Algunos expertos estiman que el precio del bitcoin podría alcanzar los u$s 100.000 en el futuro, a raíz del incremento en la adopción y aceptación de las criptomonedas, así como por la oferta limitada de Bitcoins. Sin embargo, también existen riesgos e incertidumbres en el mercado de las criptomonedas, tales como las regulaciones gubernamentales, la volatilidad de los precios y los problemas de seguridad".

Y finalizó diciendo: "Es importante considerar que el mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y que los precios pueden fluctuar considerablemente en función de diversos factores. En consecuencia, es difícil predecir con certeza si el precio del Bitcoin alcanzará próximamente los u$s 100.000".

LA PREDICCIÓN DEL CHAT

Pero Grogan logró sortear las trabas para obtener una respuesta del ChatGPT basado en probabilidades. Al reformular la pregunta, la respuesta obtenida mostró que, de acuerdo con la aplicación, existe un 15% de probabilidades de que el precio del Bitcoin caiga a cero de acá a 2035, un test que el experto repitió 100 veces, con el mismo resultado.

Sin embargo, cuando hizo la misma prueba para otras divisas como Ethereum, Dogecoin y Litecoin, esta probabilidad pasaba a entre un 20% y un 45%, muestra del mayor riesgo que el chat percibe en esas monedas. Finalmente, con respecto a qué posibilidad existe de que el Bitcoin alcance los u$s 100.000 de acá a 2030, el ChatGPT le asignó un 65% de chances.