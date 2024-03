Las reservas netas del BCRA pasarían a ser positivas en diez ruedas

Marzo se encamina a ser un mes dorado para Santiago Bausili, el titular del BCRA: silenciosamente está recomponiendo reservas a una velocidad mayor a la esperada y acumula compras por casi u$s 1900 millones. Desde que asumiera la conducción de la entidad de la calle Reconquista el 11 de diciembre, Bausili adquirió u$s 10.415 millones, claves en este plan para enderezar la economía y evitar corridas.

Las reservas netas se conforman de restar a las reservas brutas, los pasivos con vencimientos a menos de un año (los encajes por los depósitos de los ahorristas en moneda extranjera, créditos del Banco de Basilea, depósitos de SEDESA y el swap de China). De esta manera, de reservas brutas por u$s 28.203 millones, pasan a netas, negativas, por u$s 1200 millones aproximadamente.

Son negativas dado que esa deuda de corto plazo es mayor a la totalidad de las reservas brutas. Traducido: en la gestión anterior se vendieron dólares que no tenían. O eran de otros, como es el caso de los dólares de los ahorristas en bancos que en parte están depositados en el BCRA. Al 31 de diciembre pasado, las reservas netas eran negativas en u$s 9400 millones.

En la plaza financiera estiman que si las compras del BCRA se mantienen en torno a los u$s 200 millones diarios, gran parte de ellas van a engrosar reservas, en diez ruedas aproximadamente Bausili podría estar con reservas netas por encima de la línea de flotación. De todas maneras, el plan de saneamiento del BCRA es largo.

La gestión de Miguel Pesce la dejó con deudas en dólares y en yuanes, a lo que se suma pasivos remunerados a una alta tasa en pesos, 133% anual, que fue reducida en un primer escalón al 100% y la semana pasada al 80 por ciento. La ex "bomba de Leliq", ahora de pases pasivos, está siendo desactivada por medio de la licuación con la reducción de los intereses pagados y a pagar, un factor clave en la retracción de las expectativas de inflación por lo que se denomina la "emisión endógena" de pesos del BCRA.

Esta acumulación de dólares del BCRA está de la mano del fuerte cepo y las restricciones a las importaciones aún vigentes. De hecho, como aliciente para la importación de alimentos y reducción del alto nivel de precios en que se encuentran Luis Caputo anunció la disponibilidad del 100% de las divisas para compras al exterior (además del levantamiento de las percepciones de Ganancias e Ingresos Brutos).

El plan de Bausili apenas asumió pasó por recomponer reservas y desarmar los pasivos remunerados. Para ello se vio obligado a devaluar el peso, mantener restricciones y cepo, bajar tasas de pases y reducir la base monetaria en términos reales.

¿Está en condiciones de levantarse el cepo? Claramente no. Por más que las reservas netas sean positivas, para que el BCRA tenga más solidez resta un largo camino. Las reservas líquidas (a las netas se le resta en oro, quedando sólo la tenencia de dólares y los DEG del FMI) son negativas en u$s 6500 millones y las líquidas en sentido más estricto (a las netas se le resta el oro y los DEG del FMI) se ubican en u$s 8500 millones negativos.

La soja es la gran salvadora dado que, en el trimestre de oro, mayo junio y julio, se podrían liquidar cerca de u$s 20.000 millones.