¿Las Lecap alcanzaron un techo?: cuales son los papeles en que los analistas ven oportunidades

El mercado espera que la desinflación continúe. Sin embargo, la compresión adicional en la curva de Lecap podría lucir limitada, por lo que los analistas comienzan a ver oportunidades en otros títulos de cara a 2025.

Los datos de alta frecuencia y la forma en las curvas en pesos marcan una expectativa de nominalidad anclada, aunque el posicionamiento en los títulos en pesos será clave para los próximos meses.

Cuáles son los bonos preferidos por los analistas.

Expectativas de mayor desinflación

Las tasas dentro de la curva de Lecap han comprimido sustancialmente, marcando un convencimiento por parte del mercado sobre la permanencia en el actual proceso desinflacionario.

El mercado tiene cada vez confianza de que la desinflación va a continuar en los próximos meses, acercándose a los niveles planteados por el presupuesto para 2025 del 18%.

Hoy el mercado tiene incorporado en los precios una inflación esperada para todo 2025 en torno al 21%, lo cual es muy cercano a lo establecido por el presupuesto.

La mayor confianza en la desinflación provocó que las tasas de los bonos en pesos apunten a la baja, logrando una compresión e inversión en la curva de Lecap.

Hoy la curva de Lecap opera con tasas de entre 37% y 35% (TNA) en todos los tramos, habiendo comprimido respecto de los niveles por encima de 40% que operaba hace un mes atrás.

Si bien los inversores y analistas confían en que la desinflación podría continuar, el escenario positivo para los títulos en pesos a tasa fija podría estar encontrando un techo.

Pilar Tavella, Directora de Research Macro & Estrategia en Balanz, afirmó que pareciera que la euforia en el mercado de pesos está tocando un techo, el menos en el corto plazo.

"La inflación y devaluación implícitas en las curvas venían mostrando valores muy optimistas, que se fueron atemperando con las correcciones de las últimas semanas. Después de meses en donde las curvas de Lecap y de CER dieron muy buenos retornos, creemos que es momento de seguir tomando posiciones algo más defensivas", dijo Tavella.

Además, agregó que las expectativas de inflación implícitas en la curva siguen mostrando niveles entre razonables y optimistas.

Por este motivo, Tavelli detalló que prefiere mantenerse en los bonos CER, especialmente con vencimientos dentro de 2025 para reducir riesgo duration en caso de un repricing en las tasas, que podría ocurrir si crece la expectativa de un levantamiento parcial de algunos controles cambiarios.

Desde Macro Securities señalaron que luego de haberse conocido el dato de inflación de Octubre y tras los dichos del Presidente acerca del rumbo del crawling peg, el mercado compró rápidamente la expectativa desinflacionaria a corto plazo.

Den esta manera, también ven valor en los títulos CER para posiciones de corto plazo.

"A corto plazo preferimos estar posicionados en el bono CER con vto en Mayo 2025 (TZXY5), que captura la inflacion hasta Marzo. Para posiciones a mediano plazo vemos valor en los Boncaps (T15D5) que captarían una mayor compresión de rendimientos, una vez materializada la baja sostenida en el sendero desinflacionario que esperamos a partir del segundo trimestre 2025", dijeron desde Macro Securities.

Curva de Lecap invertida

Hoy la curva de Lecap opera con tasas de 2,9% en el tramo corto, cayendo al 2,6% en el tramo medio y 2,7% en el tramo más largo.

La curva se muestra invertida, lo cual refleja cierta confianza en que la desinflación va a continuar.

Los inversores se apuran en fijar tasa a mediano plazo, confiando en que la tasa que se aseguran va a estar por encima al de la inflación, alcanzando así, tasas reales positivas en sus inversiones en pesos.

Los analistas de Fondos Fima coinciden en que el mercado se ha mostrado bastante confiado sobre el actual proceso de desinflación.

"La curva de Lecap lleva tiempo invertida, lo que refleja un mayor apetito por las tasas largas frente a las cortas. Esto se debe a que, en un contexto de desinflación y reacomodamiento económico, los instrumentos de mayor plazo presentan una mayor compresión en sus rendimientos que los de corto plazo", detallaron.

Por otro lado, si bien ven cierto agotamiento en el ciclo de mejoramiento en los números inflacionarios, se mantienen optimistas sobre la permanencia en el proceso de desinflación.

"Es probable que, de aquí en adelante, las noticias positivas que han impulsado a la renta fija no sean tan frecuentes como las que hemos tenido recientemente. Pero esto afecta a la velocidad del ajuste, no a la tendencia. Mirando hacia adelante, y con la actual estabilidad cambiaria, resulta difícil imaginar que la inflación no continuará descendiendo. Como consecuencia, las tasas nominales deberían acompañar", indicaron desde Fondos Fima.

Al calcular las tasas de inflación esperadas por el mercado, comparando los rendimientos en las curva de Lecap y de CER, se puede ver como las mismas convergen a la baja y apuntan las tasas de inflación establecidas en el presupuesto de 2025.

Según cálculos de Grupo IEB, el mercado espera un 2,5% de inflación en diciembre, bajando al 2,1% promedio hasta abril de 2025.

A su vez, mirando para el segundo semestre del 2025, la inflación esperada es de 1,19%, cercana a los niveles establecidos por el presupuesto.

Agotamiento en Lecap y Cer como protagonistas

Actualmente, las TEM de las LECAPs se ubican en torno al 2,95% a 3%, mientras que la inflación esperada para 2025 ronda el 2% mensual.

Esto implica tasas reales positivas, y a medida que la inflación disminuya, dichas tasas reales aumentarán.

Sin embargo, y ante un posible escenario en el que la curva de Lecap haya alcanzado un piso en la compresión, los analistas comienzan a ver mayroes oportunidades en los bonos CER.

Los analistas de Research Mariva sostuvieron los bonos siguen descontando un escenario de fuerte desinflación reflejada en una curva de rendimiento invertida, con tasas de inflación de equilibrio en niveles del 2,5% mensual hasta finales de año, el 2,1% en los primeros 4 meses de 2025 y el 1,4% mensual durante el resto de 2025.

Si bien este escenario sigue siendo ligeramente más optimista que el escenario base de Research Mariva, desde la compañía siguen viendo valor en títulos CER por sobre las Lecap.

"Para los instrumentos de corto plazo, preferimos los Bonos CER a las Lecaps. Para un inversor más agresivo, también recomendamos posicionarse en la parte media de la curva CER. Los bonos TZXM6 y TZX26 son los más atractivos", dijeron.

En esa línea agregaron que "estos bonos pueden capturar mayores rendimientos que los cortos en un escenario en el que el gobierno sorprenda al mercado con un levantamiento inesperado de los controles de capital o en el que el proceso de desinflación más rápido no se materialice.

Los analistas de Delphos Investments indicaron que, a los precios actuales, aunque mantenemos una postura mixta en ambas curvas, identifican oportunidades puntuales en la curva CER.

"La inflación implícita para los próximos meses se estima en 2,4% para noviembre y 1,8% para diciembre, mientras que la mayoría de los relevamientos de precios indican que la inflación de noviembre se ubicaría entre el 2,7% y el 2,9%. Por ello, para quienes deseen posicionarse en el tramo corto de las curvas, preferimos los CER, ya que en un escenario optimista ofrecen rendimientos similares a los instrumentos de tasa fija, pero con la ventaja adicional de cobertura frente a eventuales saltos en los niveles de precios", dijeron.

Finalmente, y mirando al futuro, desde Fondos Fima ven valor en los títulos a tasa fija.

"Consideramos que la compresión podría continuar. Para una estrategia más conservadora, nos posicionaríamos en LECAPs con vencimientos en marzo y abril. Quienes busquen mayor rendimiento, aunque asumiendo mayor duración y riesgo, podrían optar por papeles con vencimientos en mayo y junio", indicaron.