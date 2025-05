Las claves del dólar blue: lo que viene para el tipo de cambio informal en junio

Llega junio, que marca el fin de la primera mitad del año, y el inicio de cada nuevo mes es momento para evaluar perspectivas y redefinir inversiones. El dólar blue es un activo con mucha centralidad en la economía argentina, aunque tras el fin del cepo eso parece cambiar. ¿Qué pasará con este tipo de cambio en el sexto mes del año?

El dólar blue cotizó a $1160 para la compra y de $1180 para la venta este viernes 30 de mayo de 2025. Marcó una suba de apenas $ 10 en la jornada y se observa leve tendencia alcista en los últimos días, en línea con el oficial mayorista (que llegó a los $ 1200 en el cierre de mayo) pero cayó $ 5 en el mes, dado que el 30 de abril operó a $ 1185. ¿Seguirá la presión alcista en junio?

El elemento estacional de junio

La primera quincena de junio suele tener un elemento estacional que tracciona a la baja al dólar blue: la necesidad de pesos para el pago del medio aguinaldo de mitad de año por parte de las empresas. Y este año se puede repetir esa dinámica.

"Con recorrido errático, me parece que, en la primera quincena, puede achicar el precio del dólar blue dado que hay teóricamente necesidad de pesos. Estacionalmente es así en esta parte del año y después puede que haya una recuperación", indica al respecto Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio a El Cronista.

Las operaciones del blue fueron al oficial

Sin embargo, considera que es poco probable que tenga una reacción importante dado que no le quedan muchas operaciones a este mercado. "No me parece que vaya a haber una actividad mayor a la de mayo, muchas operaciones que se canalizaban por ahí ahora lo hacen en el mercado oficial, de modo que me parece va a perder algo de importancia", señala.

Sucede que uno de los activos que más eligen los ahorristas argentinos históricamente ha sido el dólar blue, para no declarar ingresos, para escapar a la inflación y a la devaluación del peso. Pero el levantamiento del cepo que se hizo en abril alteró el protagonismo de este tipo de cambio en el mercado local y le quitó algo de demanda, aunque la brecha con otros tipos de cambio hizo que muchos inversores aprovecharan para hacer puré y eso mantuvo el flujo. Asimismo, la economía en negro siguió la interacción con el dólar informal.

El dólar blue perdió protagonismo en la economía local.

Tasas y retenciones

Por su parte, Salvador Di Stefano, el analista conocido como "el gurú del blue", indica que, "en la medida en que la tasa de interés siga en niveles elevados, no hay chances de suba ese tipo de cambio, maxime cuando la actividad en la micro se desacelera".

Por otro lado, señala que "es el último mes de retenciones bajas, ya que en julio vuelven los niveles de retención de enero y eso podrá impulsar la liquidación de granos a lo largo de junio".

A eso se sumará el incremento de las colocaciones de obligaciones negociables (ONs) corporativas y de bonos provinciales en el exterior y menciona también "la liquidación de ganancias, y vencimiento de deuda de la campaña agrícola 2024/25", por lo que advierte que será un mes difícil desde lo financiero para las empresas.

"No habrá espacio para ahorrar y menos, en dólares", apunta Di Stefano. Esto implicará una menor demanda de divisas, sin dudas.

Lo que viene para el dólar blue

Así, el "feeling" del mercado es, tal como plantea el analista Gastón Lentini, "que puede haber estabilidad hacia adelante tanto en el dólar blue como en el oficial, sobre todo, porque los exportadores están liquidando la cosecha y el Oil & Gas sigue exportando".

Eso hace que haya oferta de dólares y se conjuga con el hecho de que, dado que la brecha entre el blue y el oficial es pequeña, no hay tanto incentivo en ir a dolarizarse por el blue. "Sí creo que puede haber una pequeña presión hasta bajista el próximo mes cuando haya que pagar aguinaldos porque las empresas van a tener que vender dólares para tener pesos", apunta.

Y, finalmente, menciona que junio va a estar marcado por el inicio de la carrera electoral de octubre y no extrañaría ver nuevos anuncios, algunos que pueden orientarse al campo sojero, lo que puede impulsar las liquidaciones. En definitiva, la expectativa en la City es que el dólar blue se mantenga estable, aunque en línea con la dinámica del oficial, en torno a los $ 1160 y los $ 1250.