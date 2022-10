Las acciones ganan 18% en dólares en lo que va de 2022: ¿Resistirán?

Pese al reciente derrumbe en las bolsas del mundo, las acciones argentinas mantienen un balance positivo en el 2022 con el S&P Merval medido en dólares con suba de 18 por ciento.

Al cierre del 2021 ese indicador se ubicaba en los 83.500 puntos con un dólar MEP en $ 198 lo que derivaba en un S&P Merval de u$s 422; el último cierre mostró ese indicador en 498 dólares.

De remate

Los valores de las empresas líderes argentinas, a precios de remate aún, se incrementan en cerca de u$s 1500 millones en lo que va del año. Los bancos argentinos Macro y Galicia tienen un valor en Bolsa de poco más de mil millones de dólares.

En el caso de YPF, su valor supera los u$s 3100 millones mientras que Pampa se acerca a los u$s 1500 millones y Ternium a los u$s 2410 millones.

Cash is King: bancos de inversión de Wall Street recomiendan no comprar acciones e incrementar la liquidez

Inflación en EE.UU.

¿Qué puede pasar en lo que resta del año? Todo estará atado al contexto internacional. Este jueves se dará a conocer la evolución de los precios minoristas de septiembre en Estados Unidos.



La última medición, 8,3% interanual, gatilló una ola de ventas de bonos y acciones en el mundo de la que aún hay heridas abiertas. Es más, no se aguarda rápida cicatrización.

Miguel Pesce duda en esta oportunidad de impulsar un alza en el costo del dinero. Las acciones igualmente se moverán básicamente por las noticias desde EE.UU.

Este viernes se publicará la inflación en la Argentina, con proyecciones de consultoras privadas que la ubican entre 6,5% y 7% para septiembre.



Movimiento de tasas

Los altos niveles ya no sorprenden: la única sorpresa puede sobrevenir del Banco Central, con una suba adicional de las tasas de interés, ya arriba del 100% efectiva anual para las Leliq.

Dolarización: la consultora más leída por los bancos ya se pregunta por las intenciones de Mauricio Macri



Dado que la unidad de cuenta en la Argentina es el dólar, importa también lo que sucede con la moneda norteamericana.

El S&P Merval muestra un alza de 73% en lo que va del 2022 pero esa variación está contaminada por la alta inflación en el país. En dólares igualmente la ganancia es del 18% arriba mencionado.

¿Hasta cuándo?

¿Podrán las acciones seguir ganándole a la evolución del dólar? De corto plazo no se aguardan saltos bruscos en el dólar MEP, "contado con liqui" o el blue.

Hay más temor en inversores por nuevas caídas en Wall Street que a saltos bruscos en el dólar. Siempre de corto plazo.

Un factor que gradualmente gana terreno entre inversores es el del "regime change trade" o el cambio de régimen político. Es altamente improbable que el kirchnerismo pueda volver a ser gobierno tras las elecciones del 2023.

Ante la llegada de un gobierno racional, los precios de las acciones deberían resurgir, especialmente las ligadas a la energía. El mismo fenómeno se percibió en 2015 cuando quedaba claro que el kirchnerismo abandonaba el gobierno.

Cambios de gabinete: Massa quedó de guardia en un gobierno sin brújula



De todas maneras, el 2023 será muy distinto al 2015 en ese sentido. La herencia que deja Alberto Fernández es peor a la que dejara Cristina Kirchner a Mauricio Macri.

También seguramente despertará dudas sobre la capacidad que tendrá el nuevo presidente en la Argentina para hacer frente a brechas cambiarias del 100%, alto rojo fiscal y atrasos en tarifas.

Por ello las apuestas por el final del kirchnerismo son tímidas aún.