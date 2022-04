Las acciones argentinas se hunden hasta 7% en Wall Street

La paliza continúa. Los activos financieros locales no encuentran punto de apoyo y vuelven a caer en el inicio de la semana . Las acciones de las compañías argentinas se hunden hasta 7% en Wall Street y se acoplan así a las pérdidas generalizadas que se observan en los mercados internacionales.

Mientras los índices de referencia de Nueva York se mantienen teñidos de rojo en el inicio de la semana, con el Dow Jones perdiendo 0,65%, el S&P 500 cayendo 0,92% y el Nasdaq operando prácticamente neutro, los ADR argentinos se desploman hasta 7% .

Las abultadas caídas son lideradas por las acciones de Ternium , que retroceden 7,1%. YPF, con una baja de 6,9%, Telecom Argentina, con un deterioro de 6,4% y Tenaris, con una desmejora de 5,5% también sobresalen entre los papeles de peor performance de este lunes.

Con estas nuevas caídas, los ADR ya acumulan pérdidas de hasta 16% en el último mes . Solo Corporación América logra quedar exento de las duras caídas que acumulan las acciones locales en Wall Street desde que comenzó abril.

Misma dinámica puede verse en la plaza bursátil local. El S&P Merval de la Bolsa porteña cae este lunes 2,6% hasta los 89.333 puntos en una rueda en la que pueden verse pérdidas de hasta 5,7%.

El índice medido en dólares, cabe recordar, barrió la semana pasada las mejoras que había estado acumulando en los meses previos. En cuestión de tres días, recordó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el índice bursátil argentino medido en dólares perdió 44 puntos, llevándolo de los 484 puntos el 19 de abril a los 440 puntos al cierre del viernes .

Si bien el índice medido en pesos apenas cayó unos 321 puntos (un 0,35%), agregó el trabajo de PPI, la suba de 9,6% del dólar en sus formas libres "reventó al Merval medido en dólares, haciendo que se encuentre a tan solo 29 puntos de su valor al cierre de año" .

"Más allá de alguna toma de ganancia tras las últimas subas, hay mucha aversión al riesgo a nivel global ante una Reserva Federal adoptando un tono más hawkish que el que veníamos viendo en semanas anteriores. Eso está generando estrategias de ´fly to quality´", explicó Lucas Yatche, head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

" A eso se suma también la incertidumbre que está generando la guerra entre Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo en China con los rebrotes de Covid que presiona particularmente a mercados emergentes", agregó.

Bonos sin rumbo

En lo que respecta a la renta fija local, los bonos soberanos en dólares emitidos bajo ley extranjera operan mixtos . En la parte más corta de la curva los Globales caen hasta 0,64% liderados por el bono a 2029. Distinto es el panorama para los títulos más largos, con el Global 2046 encabezando las subas y trepando un 0,93%.

Ante este escenario dispar de los bonos en dólares de ley extranjera, el riesgo país opera sin cambios en 1738 puntos básicos.

Los bonos soberanos argentinos continúan así sin levantar cabeza , tras acumular pérdidas que solo en los últimos 5 días oscilaron entre 5,68 % y 7,45%. De esta manera, aún operan con rendimientos superiores al 27% en el tramo más corto de la curva y paridades que ya perforaron el 30%.

Debilidad externa

" Se extiende el tono cauteloso en Wall Street, en una semana cargada de balances y datos económicos , ante lo cual los activos domésticos se ven arrastrados ya que en simultáneo deben soportar los ruidos políticos y económicos que vinieron repentinamente despertando al dólar", analizó Gustavo Ber en una nota a clientes.

Según agregó el economista, Wall Street continúa transitando una etapa de mayor cautela, alentada por el tono más contractivo (hawkish) de la Reserva Federal (Fed) y las perspectivas de la economía. También destacó el impacto de las tensiones geopolíticas y las crecientes preocupaciones respecto a China.

Las caídas se replican en todos los mercados . En Europa, quedan reflejadas con la pérdida de 2,15% que anotó el Stoxx 50, en una rueda en la que el CAC40 de Francia perdió 2% y se anotó como la Bolsa de peor performance del viejo continente.

Pero las principales caídas no se dieron en el continente europeo sino en Asia, donde el CSI 300 (índice que comprende los 300 principales papeles de las bolsas de Shanghái y Shenzhen) de 4,94% .

El mencionado índice registró así la peor jornada desde febrero de 2020, mientras que el yuan se devaluó a su nivel más bajo desde hace 17 meses . Fue en respuesta a los renovados temores del impacto económico que podría tener el endurecimiento de la política "cero-covid" en China.

Del mismo modo, las bolsas de Hong Kong (Hang Seng) y de Japón (Nikkei) descendieron 3,3% y 1,5%, respectivamente.