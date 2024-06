La oferta de dólares se corre: ¿en cuánto se frena el CCL?

Junio no le da paz a los inversores locales: ayer nuevamente volvieron a subir las diferentes opciones del dólar existentes en la plaza mientras que los bonos y las acciones volvieron a sufrir una nueva ola de ventas que terminó llevando al riesgo país casi a los 1500 puntos.

Desde Nueva York no hubo grandes oscilaciones, aunque las monedas de la región tuvieron caídas del orden del 1%, como fueron los casos de Colombia, México y Brasil.

"El volumen operado en MAE es el menor desde el 15 de enero. Parte de esta caída podría ser muestra de una causal por las cuales los dólares financieros mantienen ritmo de aceleración", sostuvo un informe de Aurum al cierre de la jornada.

Fueron tan solo u$s 172 millones, contra los u$s 230 millones del lunes y los u$s 350 millones del viernes. Esta caída del volumen de negocios refleja el paso al costado de la oferta, básicamente exportadores, y por ello el BCRA sólo pudo sumar u$s 48 millones a sus reservas.

¿Hasta aquí llegó la suba del CCL? Recuérdese que la menor venta de dólares del campo impacta en el precio de esta alternativa dado que deben liquidar sus exportaciones al "tipo de cambio blend", un invento argentino del 2022 vigente hasta hoy y que está formado por el 80% al valor oficial y un 20% al del "contado con liquidación".

En la medida en que reaparezca la oferta, tentada por la suba del CCL y en definitiva el mejor "dólar blend", el alza tenderá a detenerse. Ayer, había operadores tentados de apostar a la baja del CCL tras estas alzas en las dos ruedas de junio, del 5 por ciento.

En el MATBA Rofex, donde se pactan las operaciones a futuro, para fin de junio y julio los valores se acercan a los estipulados en el marco del crawling peg del 2 por ciento. Pero más adelante se vieron fuertes alzas como las operadas a fin de año, con alza de 3,23% a 1220 pesos. Este contrato se había negociado a $ 1142 el 15 de mayo, lo que refleja el cambio de expectativas en los últimos 15 días.

"Los bonos soberanos en dólares se operaron a la baja, promediando caídas de 2,7% y por hasta 4,8% para el caso del GD41. Con respecto a los bonos en pesos, se profundizó la toma de ganancias en el tramo largo de las Lecap: las letras de noviembre en adelante promediaron caídas de 1,4% y la tasa nominal anual de la Lecap de marzo finalizó en 59%, su mayor valor desde abril", destacó el informa del Banco Galicia tras el cierre de las operaciones.

Se vienen datos relevantes para los mercados. Hoy deberán digerir los de la actividad industrial y de la construcción de abril, seguramente con fuertes caídas interanuales.

Para ver datos positivos del INDEC habrá que esperar hasta el jueves 13 cuando surja el IPC de mayo, seguramente en torno al 5 por ciento. Lo que está claro es que el BCRA seguramente no moverá las tasas de interés este mes, dado que la última movida fue considerada como uno de los factores que desencadenó el despegue de la moneda norteamericana.

Desde México siguen saliendo fondos tras el resultado de las elecciones lo que derivó en otra caída del 1% del peso mexicano. Igual tendencia tuvieron el peso colombiano y el real de Brasil.

El fin del carry trade no es exclusividad de la Argentina, aunque en estas latitudes se lo observa con mayor profundidad, un clásico que muestra la decadencia argentina. No sólo amplificamos, las subas y bajas de Wall Stret, sino también las que se producen en la región.

Para los analistas de renta fija, las apuestas a los bonos argentinos pueden surgir en cualquier momento, pero difícil que sea antes de la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley Bases. Por lo pronto, habrá que seguir presenciando jornadas con suma cautela en la plaza local, a la espera de que haya señales de que cambien el actual humor imperante.