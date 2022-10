La deuda externa privada llegó a un récord por cepo importador y advierten que crecerá aún más

La deuda externa del sector privado totalizó u$s 83.358 millones al 30 de junio, registrando una suba trimestral de u$s 2.712 millones, según el informe de Deuda Externa del Banco Central.



Deuda comercial

Este aumento estuvo explicado por un incremento de la deuda comercial de u$s 3.923 millones (fundamentalmente por deuda de importaciones de bienes), mientras que la deuda financiera mostró cancelaciones netas por u$s 1.211 millones en el segundo trimestre.

La deuda externa comercial del sector privado totalizó u$s 43.589 millones al 30 de junio, observándose una suba por u$s 3.923 millones en el trimestre y por u$s 5.104 millones respecto a un año atrás.

Deuda externa

La deuda externa por exportaciones de bienes totalizó u$s 5.782 millones al 30 de junio, mostrando una suba de u$s 298 millones con respecto al trimestre previo y una caída de unos u$s 1.831 millones comparado con el mismo periodo del 2021.

Por su parte, la deuda externa por importaciones de bienes totalizó u$s 28.202 millones al 30 de junio, valor máximo registrado desde inicio de la serie. Respecto al cierre del trimestre anterior mostró una suba de u$s 3.485 millones y un aumento de u$s 5.420 millones en la comparación interanual.

Diagnóstico

"El problema es que no están los dólares, al punto que los proveedores piden a las multinacionales que les financien. En la medida en que no se solucione la brecha cambiaria, vas a tener restricción cambiaria", diagnostica Marcelo Elizondo, experto en negocios internacionales.

"Sin dudas, el incremento de la deuda comercial por importaciones va a seguir, pues estas estadísticas todavía no muestran el impacto de la nueva normativa que llevó a realizar todos los pagos en diferido, salvo algunas pocas excepciones Es una nueva etapa. Financiamiento (lo que se pueda) o dólar paralelo", explica el ex director de Importaciones de la Secretaría de Comercio, Esteban Marzorati.