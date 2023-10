La deuda cae 11% luego de las elecciones que dejaron a Massa y Milei en balotaje

Tras el sorpresivo resultado electoral de las elecciones de ayer, donde ganó Sergio Massa y habrá una segunda vuelta con Javier Milei, los bonos colapsan 11%.

El mercado se prepara para un mes de mayor volatilidad ya que el resultado de las elecciones de ayer no pudo evitar una segunda vuelta el 19 de noviembre próximo.

Dólar futuro: crece la intervención del BCRA y se agota su cupo para operarJavier Milei reforzó el discurso anti-kirchnerista para asegurarse al electorado de Bullrich

Colapso de los bonos

Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de ayer, en el que dio como ganador a Sergio Massa y segundo puesto a Javier Milei, todos los tramos de la curva soberana argentina inician el lunes con fuertes pérdidas.

El Global 2029 cae 11%, seguido por el Global 2030 que retrocede 10,5%.

En el tramo medio, los bonos a 2035 y 2038 pierden 11,25% y 10% respectivamente.

Finalmente, en el extremo más largo, los bonos a 2041 y 2046 se desploman 10,9% y 10,5% respectivamente.

El mercado incorpora a los precios rápidamente el resultado electoral ya que la remontada del oficialismo fue muy importante en comparación con el balance que había dejado las PASO.

Por otro lado, el pesimismo también se plasma a en los precios partir de la derrota de Juntos Por el Cambio, ya que Patricia Bullrich quedó tercera y fuera de la segunda vuelta.

Con esta caída, los Globales se ubican en niveles de mayo pasado y todos los tramos de la curva operan con paridades debajo de 30%.

Rumbo a la segunda vuelta

Si bien el actual ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo un 37% de los votos mucho mayor de lo esperado, todavía está por debajo del 45% necesario para lograr una victoria en la primera vuelta.

La segunda vuelta tendrá lugar el 19 de noviembre y la nueva administración asumirá sus funciones el 10 de diciembre.

El desafío del próximo mes será que Massa y Milei se disputen al 33% del electorado que no votó por ellos. La atención se centrará en los votos de la candidata de centroderecha, Patricia Bullrich, que obtuvo un 24% de apoyo el fin de semana.

En un informe publicado hoy a la mañana, los analistas del banco de inversión ING, afirmaron que el resultado de la segunda vuelta de noviembre todavía parece muy abierto.

Además, señalaron que los desafíos macroeconómicos de Argentina parecen enormes independientemente de su gobierno.

"Los desafíos macroeconómicos solo han crecido en los últimos años, a pesar de lograr un acuerdo de reestructuración de la deuda soberana con los tenedores de bonos después de incumplir el incumplimiento en 2020. El país está atrapado en un círculo vicioso de inflación vertiginosa y depreciación del tipo de cambio", afirmaron.

Por otro lado, advirtieron que el escenario financiero luce muy deteriorado.

"La inflación parece estar fuera de control, superando el 100% interanual y aumentando durante gran parte de este año. El banco central está significativamente limitado en su respuesta política", comentaron.

Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, afirmó que el mercado venía descontando un ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, por lo que espera que a partir del resultado electoral, se acabe la incertidumbre de Milei ganador en primera vuelta o como el candidato más votado.

Para Timerman, eso es positivo para todos los activos locales.

"El hecho de que Milei no haya ganado en primera vuelta ni tenga asegurado un triunfo en segunda vuelta, es bueno para que no se dispare el dólar, por todo lo que venía diciendo Milei y por su discurso de dolarización, en un contexto en el que Massa no tiene demasiados recursos para intervenir".

A su vez, Timerman anticipó que hoy en el mercado terminará todo para arriba, sin importa dónde arranque.

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, estimó que en cuanto a los precios de mercado, la lectura inicial del resultado electoral debería ser negativa.

"El mercado esperaba una confirmación de un cambio de régimen y estos resultados muestran lo contrario. Sin embargo, estos resultados también reducen gran parte de la incertidumbre generada por la falta de equipo de Milei y las preocupaciones sobre su capacidad para generar consenso", dijo.

Además, estimó que "si mientras buscan votantes moderados, Massa y Milei terminan abordando muchas de las fuentes de incertidumbre los mercados es probable que encuentren rápidamente un piso de alrededor de 25 dólares para el Global 2035 y comiencen a recuperarse".

Con la caída actual los bonos argentinos se ubican entre los mínimos de octubre y rozando también valores de mayo pasado, colapsando sus paridades a niveles de 23%.

Desde la consultora 1816 estimaron que los bonos van a operar a la baja a partir del resultado electoral.

"Ya no existe el escenario de Juntos Por el Cambio triunfando, que era el más cómodo para el mercado. También aflojará la demanda de cobertura con cualquier cosa de corporativos sin acceso al contado con liquidación, que creemos que fue lo que hizo que los Globales se desacoplaron positivamente de los emergentes", dijeron.

Sin embargo, también ven un piso cerca para la deuda.

"Nos cuesta ver a la deuda soberana operando por debajo de los u$s 19 que es lo que hoy valen los bonos venezolanos tras el levantamiento de las restricciones de EEUU", estimaron.