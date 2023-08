La cocina del dólar blue: cómo es el puré con el MEP que frena una mayor suba

La noticia no fue que el blue subió ayer de $ 730 a $ 740, marcando una brecha del 110% con el dólar mayorista, por debajo de los dólares financieros libres.

En las mesas dicen que la verdadera noticia es que el blue, pese a la suba a $ 740, quedó retrasado frente al dólar cripto, que subió de $ 749 a $ 767, y que el billete quedó firme, una expresión que usan para augurar que en la rueda del día siguiente puede seguir subiendo.

Plaza seca de pesos

Lo que lo salva, según advierten en las cuevas, es que la plaza está seca de pesos, ya que muchos comerciantes prefirieron guardarse la mercadería antes que vender a un precio que no saben cuál será el de reposición.

O, en su defecto, aumentar mucho los precios, como forma de cubrirse, pero la demanda no convalidó esos aumentos, entonces se quedaron sin liquidez.

Son pesos que necesitan para cubrir los cheques a los proveedores, pagar impuestos y salarios que se vienen la semana próxima, entonces no tienen pesos para dolarizar.

Puré MEP

Además, está el factor del puré MEP, que consiste en comprar dólar Bolsa a $ 667 y revenderlo en el informal a $ 730, que impide que suba más.

De ahí que la suba de los $ 10 del blue fue sin volumen. "Estos días pareció un mercadito en vez de un mercado esto. Operaciones grandes no hay. Sólo tres grandes corredores de cambios en el microcentro y los demás puchereamos".

Mayor renta

"Pero al haber un spread de 10 pesos entre los $ 730 del precio de compra y los $ 740 de la punta vendedora, cada u$s 3000 que te cambien son $ 30.000 que te haces", describe uno de los más veteranos brokers de la City porteña.

Hoy, a sus 65 años, recuerda los días en que hacía u$s 3 millones por día cuando abundaban las casas de cambio. "Ahora pedís u$s 50.000 y te dicen no tengo, te puedo dar u$s 15.000 nomás. Tenés que ir buscando, y la gente no quiere moverse por tres lados distintos con el equivalente a u$s 50.000 en pesos en el bolsillo", revela.