La brecha del dólar ahora tiene su lado blue: de qué se trata este fenómeno

El mercado estará atento desde esta semana a las nuevas bandas de intervención acordadas entre el Ministerio de Economía con el FMI.

Bandas que tienen precios de mínimo y de máximos, pero que sólo conocen los funcionarios, para evitar que el mercado los "tome de punto". Lo cierto es que serán bandas para que la brecha cambiaria no pase el 100% y se mantenga en los niveles actuales.

A cuánto trepa el dólar que operan las multinacionales para girar dinero al exterior

Dólar blue: cómo actúan para controlar su cotización y que no se dispare la brecha

La brecha de la brecha

Claro que hay dos formas de ver la brecha, según se trate del oficialismo o de la oposición. Dentro del Gabinete Económico toman al dólar MEP, ya sea a través del AL30 o del GD30, donde está de alguna manera subsidiado, ya que es donde interviene el Banco Central para tenerlo bajo control.

Es una suerte de crawling peg que hacen en el MEP, como era antes en el dólar oficial, ya que va subiendo de a unos pocos pesos por día, ya que siempre antes de las cinco de la tarde, cuando cierra el mercado, el BCRA sale con los tapones de punta para bajar el precio y evitar que se dispare.

Dólar codiciado

Este dólar Bolsa en $ 664 es el que todos quieren comprar, pero no todos pueden, porque no hay que haber comprado el cupo de los u$s 200 en los 90 días anteriores ni se podrá hacerlo en los 90 días posteriores.

Claro que hay dos formas de ver la brecha, según se trate del oficialismo o de la oposición. Dentro del Gabinete Económico toman al dólar MEP, ya sea a través del AL30 o del GD30, donde está de alguna manera subsidiado, ya que es donde interviene el Banco Central para tenerlo bajo control.

Además, se debe firmar una declaración jurada donde se dice no haber pedido ningún tipo de subsidio a los servicios públicos o, en su defecto, habrá que darlo de baja. Para las empresas, tienen el limitante del cupo de los 100.000 nominales por semana, equivalentes a 30.000 dólares.

Dólar subsidiado

Hoy, si se toma la brecha cambiaria que más conviene al Gobierno, da un 82% entre el dólar oficial minorista del Banco Nación en $ 365,50 y este MEP de 664 pesos.

Claro que para las empresas que necesitan mandar divisas al exterior, ya sea para hacer frente al pago de importaciones (que el BCRA no les autoriza) o para girar flujos a sus casas matrices, deben utilizar el contado con liquidación Senebi, que es el libre, al no tener cupo, y que subió a 770 pesos.

Brecha récord

Al tomar el dólar oficial mayorista de $ 350 contra este CCL de $ 770, en este caso la brecha se amplía al 120%, en niveles que no se veía desde la salida de Martín Guzmán cuando dio un portazo al Ministerio de Economía.

Salvador Vitelli, Head de Research de Romano Group, advierte que mantener el dólar financiero "subsidiado" le salió al BCRA u$s 1300 millones en lo que va de 2023 (u$s 186 millones corresponden a julio). Si toma desde que empezó este Gobierno, en diciembre de 2019, la suma es de u$s 4460 millones, según sus cálculos.

Hoy, si se toma la brecha cambiaria que más conviene al Gobierno, da un 82% entre el dólar oficial minorista del Banco Nación en $ 365,50 y este MEP de 664 pesos.

Además, señala que el BCRA aumentó su deuda con importadores de bienes en u$s 2100 millones durante este mes, al punto que el acumulado del segundo trimestre y julio asciende a u$s 5400 millones.

"Contemplando servicios, desde 2022 hasta el primer trimestre de este año acumula una deuda por u$s 15.500 millones, ya llegando a los u$s 20.000 millones lo postergado, lo que equivale a un mayor estrés cambiario para el del BCRA", concluye.