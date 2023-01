Juan Troncoso: "En dos años los mercados van a imponer una normalización de la economía"

En esta noticia Estrategias

La carrera de Juan Troncoso, Wealth Management and Private Equity Director de Quinto Inversiones, se desplegó, mayormente en el manejo financiero de una de las principales petroquímicas globales.

Ejerció las máximas posiciones del área en Dow Chemical para la región pero también en Wall Street, con el manejo de los fondos de la compañía a nivel global, con reporte directo al CIO de la multinacional.

En 2022 decidió dejar Dow tentado por Ignacio Becerra, presidente y fundador de Quinto Inversiones, para sumarse a la compañía y ser una de las patas estratégicas del banco de inversiones.

"Nadie la pega consistentemente. ¿Viste que los gurúes nunca se repiten, el mismo no pudo predecir una crisis o un suceso? Porque es un sistema, multivariable tan complejo, que nadie tiene la capacidad, el principal mecanismo de defensa para los inversores, siempre va a ser valuación".

En diálogo con El Cronista, Troncoso explica algunas de las experiencias y el método que cree que debe guiar una buena práctica con los inversores.

-"A Quinto vine con el foco de implementar las mejores prácticas que uno vio en banca privada de un inversor institucional, acercarlas a las empresas y clientes. No queremos inverntar la pólvora, pero hay herramientas del mercado mayorista que están a la mano de los inversores más chicos. Por ejemplo, derivados para riesgos, con opciones, que pueden limitar la volatilidad, que se pueden hacer fácilmente con índices y no son over the counter", explica para graficar una de las áreas de negocios de la firma.

"Van a haber muchas más oportunidades; me parece que la Argentina va a ir a una normalización, pongámosle, en un año y medio o dos. El mercado va llevar a eso y, humildemente, me parece que la política va a tener que llegar a ciertos consensos por que, vamos a tener que enderezar algunas cuestiones".

-¿Qué otros criterios que utilizó en el exterior pueden aplicarse a las prácticas con empresas y clientes?.

-Por ejemplo, con mis equipos yo trabajaba mucho con un mapeo de valuaciones. Lo principal a entender es que no invertimos en activos que no tengan un flujo de fondos asociados. Nosotros mapeamos el mundo en términos de valuaciones y seguimiento a las noticias, con muy buen feedback de clientes que hemos invitado a esta mesa para ver cómo estamos haciendo. Nos permite ver dónde hay descalces de valuaciones, por ejemplo. Esa metodología es muy rigurosa. En mi experiencia con fondos de pensión americanos, cuando teníamos que recomendar una inversión, junto con un equipo y una fundamentación técnica de memorándum, hay que explicarlo al comité. Era plata de los jubilados. Había que saber muy bien después en qué acertaste o por qué le erraste.

"Nosotros en la Argentina tenemos varios problemas pero no tenemos un montón de otros problemas, estamos bendecidos por algunas cosas por lo cual me parece que, todo va cambiando".

-¿Qué otras alternativas pueden ofrecerle desde esa perspectiva a los clientes?

-Acá tenemos mucha experiencia en estructuración de financiamiento. Estamos trabajando con ideas potentes que necesitan dar un salto en capital. Nos interesa mucho financiar proyectos de gente que se probó en empresas, conoce el negocio y quiere dar el salto a tener su empresa. Si le ponemos a eso un buen sistema de control y cómo siempre alinear bien los incentivos, no solo verbalmente sino contractualmente, aparece algo que pueda funcionar. Entonces podemos decidir participar de ese negocio.

-¿Y qué hacen con esos proyectos?

-Hay un mercado muy atractivo con tasas bajísimas, que tal vez no requiera a los accionistas abrir el equity. Acá hay 500 empresas clientes. Nos vienen con proyectos, por ejemplo, para crecer en los EE.UU. "¿Cómo desembarco?", nos dicen. O "no hablo bien inglés, ¿cómo negocio contratos, contadores, abogados de confianza para que nos representen?". También ofrecemos cómo plantear el esquema de incentivos al socio americano, cómo financiar la estructura, estructurar el capital. A la vez, también vienen clientes que se han ido de la Argentina, o que han trabajado acá y les gustó la Argentina y quieren invertir. Alguno en Vaca Muerta, por ejemplo, ayudarlos a ver el bien el negocio y a estructurar.

-¿Hay demandas de proyectos para venir a la Argentina?

-Van a haber muchas más oportunidades; me parece que la Argentina va a ir a una normalización, pongámosle, en un año y medio o dos. El mercado va llevar a eso y, humildemente, me parece que la política va a tener que llegar a ciertos consensos por que, vamos a tener que enderezar algunas cuestiones. Y la Argentina lo que tiene es que, si actuás en algunos sectores no podés no estar acá: litio, minería, Vaca Muerta, agro, si sos grande ahí tenés que poner una ficha, en la Argentina. Yo un poco volví por eso al país.

-¿Dónde percibe las oportunidades a futuro?

-El mundo cambió a partir de la pandemia, a partir de la guerra, creo que la cadena de suministros, van a estar mucho mas cerca. Nosotros tenemos varios problemas pero no tenemos un montón de otros problemas, estamos bendecidos por algunas cosas por lo cual me parece que, todo va cambiando.

-Cuando describe cómo actúan en el asesoramiento de inversiones, pone mucho énfasis en el análisis de las valuaciones.

-Nosotros tenemos mucho una visión de largo plazo de la economía. En el corto, nadie sabe lo que puede pasar, esto es un sistema, a mí me gusta mucho cuando hablo con los más chicos, esto es un sistema multivariable. Para mi hay como 100 variables al mismo tiempo, es imposible saber las 100 variables, el que dice: "Che, el mercado va a bajar esto, lo otro, en tal", ver cómo se correlaciona todo y demás. Nadie la pega consistentemente. ¿Viste que los gurúes nunca se repiten, el mismo no pudo predecir una crisis o un suceso? Porque es un sistema, multivariable tan complejo, que nadie tiene esa capacidad, entonces el principal mecanismo de defensa, para mí, para los inversores, siempre va a ser valuación y calidad, y tener el tiempo de tu lado.

-¿Cómo funciona en concreto eso de "tener el tiempo de tu lado"?

-Muchas veces cuando yo me siento con alguien me dice: "Che, quiero invertir en la Bolsa", bueno, "¿Cuál es tu período?", pregunto. "Seis meses, porque me voy a comprar una casa", por ejemplo. En ese caso, dejá la plata en tu banco. Si querés, ponela en un plazo fijo, pero no podés jugar este juego de inversiones por que no podés aguantar la volatilidad del mercado en el corto plazo, que es de acá a los próximos dos o tres años. Entonces, es importante desarrollar, un esquema de pensamiento y ser consistente, porque todo lo que es tema de inversiones, hay una parte técnica, pero que es la que más fácil dominás. Y hay una parte psicológica, y de entender un poco de historia, de entender lo que puede pasar, que hay que ser muy consistente.

-Hay que resistir a los impulsos

-Hay que tener un método. Es más, creo que un buen asesor financiero tiene mucho más, de entender de estas cosas, en términos históricos, de manejo de riesgo y de psicología, que la otra parte, digamos, que creo que si te preparaste, lo entendés. La parte técnica, de cómo valorar, así que el mantra un poco es ese, valuación, valuación, valuación y calidad.

-¿Los contextos de restricciones a la importación o a la remesa de utilidades, o a algunas actividades son un freno a las inversiones?

-Hay inversores, mas que nada extranjeros, que a veces tienen una necesidad de mostrar alguna señal en su casa matriz, determinados requerimientos. El que pueda pensar acá un poco más el segundo, tercer movmiento, hay grandes oportunidades, en términos de valuaciones. Y cuando puedas dar liquidez a un mercado donde hoy no hay capital a largo plazo en la Argentina, y podés recibir ese premio a la liquidez, me parece que hay oportunidades. Tenés que tener la banca de tu accionista o la decisión propia para jugar determinado juego.

Juan Troncoso egresó de la UTDT especializado en Finanzas Empresariales en 2001, cuando empezó a trabajar en Dow Chemical, en el negocio agrícola en la Argentina. En 2006 formó parte de las primeras cámadas de CFA Institute de la Argentina. En 21 años de carrera dentro de Dow, estuvo a cargo de los fondos de pensión de la multinacional en Wall Street y también dirigió la Tesorería para la compañía en América del Sur.