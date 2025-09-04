Invertí como Warren Buffett: las 10 acciones estrella que dominan su cartera

En un entorno económico global que presenta desafíos y constantes fluctuaciones, la estrategia de inversión de Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway continúa demostrando su resiliencia. Mientras los mercados navegan por periodos de distinta intensidad, la compañía del "Oráculo de Omaha" sigue consolidando su crecimiento.

Berkshire Hathaway mostró un notable desempeño en lo que va del año, con un alza en el valor de sus acciones que ronda el 14-15% en 2024, un reflejo de su enfoque en diversificar activos y apostar por empresas sólidas.

La cartera de acciones que Buffett gestiona, compuesta por participaciones en diversas compañías, se valora actualmente en torno a los 350-400 mil millones de dólares, según los últimos informes disponibles.

A continuación, desglosamos las 10 posiciones más importantes que Berkshire Hathaway mantiene en su portafolio, reflejando la visión de inversión del legendario magnate.

Las 10 acciones que Warren Buffett eligió para ganarle al mercado

1. Apple (APPL) - 28.12%

Apple se erige como la acción más pesada en la cartera de Buffett, representando un significativo 28.12% del total. Con una capitalización de 3.4 billones de dólares, la gigante tecnológica está consolidando su futuro al integrar la inteligencia artificial en sus dispositivos mediante "Apple Intelligence", ofreciendo funcionalidades avanzadas como la redacción de respuestas y la priorización inteligente de notificaciones.

Berkshire invirtió alrededor de 38.000 millones de dólares en acciones de Apple, que hoy constituyen casi la mitad de su cartera de acciones. A pesar de algunas ventas recientes, Apple sigue siendo la joya de la corona en las tenencias de Berkshire.

2. American Express (AXP) - 16.84%

Siguiendo de cerca a Apple, American Express fue una inversión clave para Buffett durante décadas, conformando un 16.84% de la cartera gracias a sus 152 millones de acciones, valoradas en 35.105 millones de dólares. Buffett siempre manifestó su preferencia por empresas que retribuyen a sus accionistas con dividendos, lo que garantiza ingresos recurrentes que pueden ser reinvertidos para generar mayores ganancias a largo plazo.

En este sentido, American Express incrementó sus pagos de dividendos en los últimos años, consolidándose como una de las favoritas de Buffett a pesar de posibles fluctuaciones del mercado.

3. Bank of America (BAC) - 10.7%

En tercer lugar se ubica Bank of America, que aunque representa un 10.7% de su cartera, ha visto una reducción significativa en la participación de Buffett, que vendió acciones por valor de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo una de sus inversiones más importantes.

Conocido por su tamaño y sólida estructura financiera, Bank of America es uno de los bancos más influyentes de Estados Unidos, y Buffett fue su defensor y accionista principal durante años.

4. Coca-Cola Co. (KO) - 9.32%

Berkshire ha mantenido su inversión en Coca-Cola desde la década de 1980, valorando su participación en aproximadamente 28.000 millones de dólares en la actualidad. Una clara muestra de la filosofía de inversión a largo plazo de Buffett.

5. Chevron Corp. (CVX) - 6.43%

Chevron, una de las empresas energéticas más importantes del mundo, representa un 6.43% de la cartera de Buffett, demostrando su interés en el sector energético global.

6. Occidental Petroleum (OXY) - 4.89%

Una apuesta fuerte y creciente del empresario en el sector energético, destacada por la exploración y producción de hidrocarburos. Buffett ha incrementado su participación recientemente, alcanzando un 4.89% de la cartera.

7. Moody's Corp. (MCO) - 4.37%

La agencia crediticia Moody's, que ofrece calificaciones, investigaciones y análisis para los mercados internacionales de capitales, también ocupa un lugar importante en el portafolio de Berkshire.

8. Kraft Heinz Co. (KHC) - 3.74%

Kraft Heinz Co., formada en 2015, sigue siendo una parte considerable de las inversiones de Buffett.

Sin embargo, en los últimos días se confirmó el fin de la fusión de ambas empresas, y el propio magnate reconoció sentirse "decepcionado" por el fracaso de la alianza.

Sin embargo, Berkshire aún no movió sus operaciones de la compañía.

9. Chubb Limited (CB) - 2.80%

Chubb Limited, líder mundial en la industria de seguros y reaseguros, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, también forma parte de las inversiones estratégicas de Berkshire.

10. DaVita HealthCare Partners (DVA) - 2.02%

Finalmente, esta compañía, que ofrece servicios y productos para pacientes con enfermedad renal crónica y otras afecciones relacionadas, completa las diez principales posiciones de la cartera de Warren Buffett.