El ministro de Economía, Luis Caputo, busca traccionar la mayor cantidad de dólares de los colchones argentinos hacia el sistema financiero por la Inocencia Fiscal, pero sabe que para lograrlo necesita a bancos y casas de bolsa. Así lo dejó en claro en las reuniones entre el equipo económico y representantes de los principales brókers y en su exposición en el 21° Simposio del IAEF, donde hizo un suave pase de factura al respecto. En tanto, en el mercado aseguran que tienen sus razones para no avanzar en ese sentido. “Necesitamos que el mercado de capitales ‘se ponga las pilas’ y genere un poco”, dijo Caputo y confesó que al equipo económico le “cuesta entender por qué las ALyC y los bancos no empiezan a hacer fondos comunes e instrumentos atractivos para que se puedan invertir los dólares provenientes de esa ley”. Pero desde un ALyC indicaron a El Cronista que “hay una combinación de factores que lo explican: por un lado, el fuerte sesgo de prudencia de las áreas de Compliance frente a posibles contingencias legales y regulatorias y, por otro, un contexto macro donde el perfil crediticio de la economía todavía luce débil”. Eso, señalaron, dificulta encontrar demanda sólida, especialmente en pymes, para colocar esos fondos sin asumir riesgos elevados. “Hay mucha demanda, pero no de buen perfil crediticio”, observaron. Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, coincide en que “la Inocencia Fiscal todavía genera dudas por el lado judicial”. “No queda claro qué pasa si alguien sale a exponerse y un juez bloquea la ley” y, en ese sentido, confió en que, cuando la gente empiece a ver que no hay problemas, se van a animar y va a haber más productos para invertir. Observa, sin embargo, que poner el dinero en un FCI obliga al inversor a pagar bienes personales sobre ese efectivo. “No me imagino que la gente saque sus ahorros del colchón para ir a un ALyC y pagar impuestos”, apuntó. En tanto, desde otro bróker de la City consideraron que “no hace falta tener ningún fondo específico para invertir los dólares de Inocencia Fiscal ya que están habilitados para ir hacia cualquier activo”. No obstante, reconocieron que algunos ALyC y bancos son quizás demasiado cautelosos a la hora de aceptar esos fondos y lo atribuyen a “una reacción defensiva entendible desde una perspectiva de costo/beneficio dada la normativa antilavado, que no tuvo cambios sustanciales”. Otra fuente del mercado de capitales coincide en que “todavía hay mucha incertidumbre de parte de los agentes” y observó que “falta un esfuerzo sostenido de difusión de parte del Gobierno y tiempo para que los individuos se sientan cómodos con tomar la decisión de formalizar activos que tenían fuera del sistema”. En ese contexto, la cabeza de un agente de bolsa destacado del mercado pone el foco en el hecho de que “no parece que haya volumen de ingreso de dólares por el lado de Inocencia Fiscal”. “Armar estructuras (como FCI) caras para que no sea negocio porque no hay flujo no conviene”, dijo. Además, insistió en que “no se han morigerado las normas de due diligence”, sobre todo en el caso de los bancos. Y, por último, mencionó que un monotributista tiene que renunciar a serlo para acogerse al régimen de ganancias simplificada, por lo que el beneficio que se pierde es mucho. Así, el flujo débil, algunos temas tributarios, los peligros latentes y la desconfianza son los ejes principales que marcan en los ALyC como razones que hoy no hacen atractivo lanzar nuevos productos para captar los dólares del colchón.