Hubo fuerte liquidación de dólar agro y permitió la mayor acumulación del BCRA en seis meses

Las liquidaciones de divisas a través del nuevo "dólar agro" se dispararon este jueves. Los agroexportadores ingresaron casi u$S 574 millones en el mercado oficial de cambios, lo que fue aprovechado por el Banco Central para comprar u$s 332 millones para sus reservas internacionales.

Se trata de la compra neta de dólares más alta en lo que va del año y se hizo en una rueda en la que el volumen operador de contado repuntó a u$s 951 millones. Con ella, el saldo negativo se redujo a menos de u$s 190 millones en abril y unos u$s 3160 millones desde el inicio de 2022.

El resultado positivo de hoy es el más alto desde el 22 de septiembre del año pasado, cuando el Central compró más de u$s 340 millones, en el marco de la primera versión del "dólar soja" que aplicaba en ese momento y con el que la entidad pudo sumar casi u$s 5000 millones para sus durante ese mes.

NOTICIA EN DESARROLLO.