Muchos argentinos eligen guardar dólares en casa para proteger sus ahorros. Sin embargo, algunos hábitos frecuentes pueden deteriorar el papel moneda y provocar que bancos y comercios rechacen los billetes al momento de cambiarlos .

El dólar en Argentina ocupa un lugar central en la economía como moneda de ahorro , frente a las tantas devaluaciones que ha sufrido el peso, y se utiliza como referencia para operaciones de alto monto, como la compra de inmuebles o automóviles.

Si bien algunos ahorristas depositan los billetes en una caja de seguridad bancaria, muchos otros los conservan dentro de sus hogares y algunos bajo el colchón.

Estos últimos deben tomar ciertos recaudos, ya que un billete dañado puede perder valor al momento del cambio y, en algunos casos, quedar directamente fuera de circulación.

Qué billetes rechazan los bancos y comercios

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) detalló recientemente qué tipos de billetes rechazan los bancos, los cajeros automáticos y los comercios minoristas de Estados Unidos . Ese mismo criterio se extiende también al resto del mundo.

De acuerdo con la entidad, quedan fuera de circulación los billetes con cortes, esquinas faltantes o daños físicos visibles.

Tampoco pasan el control los ejemplares con desgaste por humedad o altas temperaturas, ni aquellos con manchas, decoloración o marcas que dificulten su uso .

Estos criterios permiten identificar tres errores habituales que cometen los ahorristas al guardar sus dólares en el hogar, junto con las alternativas disponibles para evitarlos.

Shutterstock

Error 1: guardar dólares en lugares húmedos o en latas

La humedad es el principal enemigo de los billetes . Por ese motivo, los ahorristas deben elegir un espacio seco y sin exposición al calor, lejos de estufas o caloventores, para conservar el papel moneda en buen estado.

Otro error frecuente consiste en guardar los billetes dentro de una lata . Con el paso del tiempo, el óxido puede afectar el papel moneda, manchar los billetes y comprometer su aceptación en bancos y comercios.

Como alternativa, los ahorristas pueden armar pequeños fajos y colocarlos en bolsas herméticas. Este método ayuda a mantener los dólares a resguardo de la humedad durante períodos prolongados.

Error 2: atar los fajos con banditas elásticas

Muchos ahorristas agrupan sus fajos de dólares con banditas elásticas. Sin embargo, el material de las banditas se degrada con el tiempo: se vuelve pegajoso, se adhiere a los billetes y los mancha.

Para evitar este problema, una opción ideal consiste en envolver los billetes con papel. Este recurso mantiene los fajos ordenados y evita el contacto del papel moneda con materiales que se deterioran.

ChatGPT

Error 3: doblar los billetes

El tercer error habitual consiste en doblar los dólares para guardarlos . Los dobleces pueden dejar marcas en el papel moneda y, con el tiempo, aceleran su deterioro.

Por ese motivo, es preferible mantener los billetes extendidos dentro del lugar de guardado. Esta práctica preserva su estado y facilita su uso en futuras operaciones de compra o cambio.

Cómo guardar dólares en casa: las recomendaciones clave

Los ahorristas que mantienen sus dólares fuera del sistema bancario pueden seguir una serie de pautas básicas para evitar que el papel moneda pierda valor:

Elegir un lugar seco y alejado de fuentes de calor.

Evitar las latas y utilizar bolsas con cierre hermético.

Reemplazar las banditas elásticas por un envoltorio de papel.

Guardar los billetes extendidos, sin dobleces.

El cumplimiento de estas pautas permite que los billetes conserven su calidad y mantengan su aceptación en bancos y comercios, tanto en la Argentina como en el exterior.