Inflación en Argentina: qué es y cómo funciona la caución bursátil, la forma más segura de invertir

Por la devaluación constante que sufre el peso argentino a causa de la inflación, miles de personas buscan a diario cuáles son las mejores opciones para no perder el poder adquisitivo de sus ingresos. En tanto, hay quienes utilizan billeteras virtuales como MercadoPago o Úala con la intención de generar intereses para no perder contra la inflación.



Quienes no tienen la posibilidad o simplemente no se animan a resguardar sus ahorros en una moneda extranjera o algún tipo de inversión a corto plazo, tienen la opción de resguardarse con una caución bursátil.

Inversionistas.

¿De qué se trata la caución bursátil?



La caución bursátil es un tipo de operación financiera que realiza un inversionista que ingresa o toma prestado dinero del mercado con valores que varían según la negociación. Esta opción es ideal para conseguir fondos líquidos para los que se necesitaría un financiamiento.

El tiempo para caucionar es ilimitado, puede hacerse por un día, por una semana o por meses, la persona es la que decide por cuánto tiempo quiere invertir su dinero o tomarlo prestado. La diferencia que tiene este sistema con otro tipo de préstamos es que se realiza a otra persona en vez de a un banco y se hace por medio de un agente de bolsa.

Cómo caucionar.

Esta operación, según el especialista en finanzas "El hombre de la bolsa", rinde más de un 55 y 58% anual.

La persona que quiera proteger sus ahorros contra la inflación por medio de una caución bursátil tendrá que ingresar sus activos en un agente de bolsa o "broker", como por ejemplo en "Invertir Online", seleccionar la opción de caucionar, elegir el monto destinado a realizar la operación y determinar el tiempo deseado.

Los inversionistas que realizan la operación tienen la garantía de que la persona que toma el dinero prestado se lo devolverá, porque deja activos o bonos como garantía dentro de la plataforma. Si llegado el caso no puede pagar el dinero que tomó prestado el broker le liquida esos activos y le pagan al prestamista la suma que prestó.

Volatilidad en las tasas de caución

Semanas atrás, El Cronista analizó la volatilidad de las tasas de caución. Desde que comenzó el año, sus valores comenzaron a oscilar y treparon porcentajes superiores a los de 2019.

La caución bursátil pasó de un piso histórico a ser puerta al carry trade y calmar el dólar



En el mes de julio las tasas de caución habían tocado pisos de 30% luego de que el Banco Central de la República Argentina decidiera prorratear Leliq. Luego de dejar un exceso de liquidez, el BCRA volvió a renovar a un 100% los vencimientos de sus Letras de Liquidez, algo que logró que las tasas de cauciones se normalizaran.