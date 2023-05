La forma para ganar en dólares sin trabajar y esquivar a la inflación

Uno de los métodos más conocidos para ganarle a la inflación es tener ingresos en dólares. Pese a que suena complicado, existen formas sencillas para generar ingresos pasivos en divisa norteamericana .

Agustín Natoli, conocido por sus recomendaciones sobre finanzas en el canal Joven Inversor, explicó cómo generar alrededor de u$s 200 por mes con ingresos pasivos.

Inversiones: ¿cómo generar u$s 200 desde Argentina?

Natoli compartió con sus seguidores las cuatro inversiones que recomienda. Las enumeró de menor riesgo a mayor riesgo :

Nexo:

Según explicó Agustín, Nexo es un banco de criptomonedas, con las que se puede comprar dólares, vender, hacer plazo fijo y hasta plazo fijos bloqueados. Además , se puede depositar desde cualquier cuenta bancaria .

Joven Inversor aseguró que Nexo contiene riesgos, ya que no deja de ser una plataforma de exchange. Por otra parte, rinde un 8% de dólares anuales. Es decir, para que genere u$s 200 por mes, el inversor deberá tener u$s 30.000 en la plataforma.

Invertir en SPY ETF de S&P 500

Este activo de S&P 500 no paga siempre, si que se revaloriza con el tiempo y tiene renta variable, es decir, que el inversor puede ganar o perder. Cabe resaltar que, en los últimos 10 años, rindió 15,41% por año.

Para generar u$s 200 por mes con este activo, el usuario deberá tener alrededor de u$s 16.000 en S$P 500.

Invertir en acciones de Estados Unidos:

La tercera recomendación que brindó Joven Inversor es invertir en acciones de empresas en Estados Unidos. En especial, recomendó confiar el dinero a Apple y a Microsoft.

Sobre sus rendimientos, especificó que Apple rindió 26,5% en promedio en los últimos 10 años. Esto significa que, para generar u$s 200, se debe invertir u$s 9.000.

Por su parte, Microsoft de Bill Gates rindió 24,6% en los últimos 10 años. En esta línea, para generar u$s 200 por mes, el interesado deberá invertir u$s 9700.

Minar Criptomonedas

Joven Inversor aseguró que se obtiene un rendimiento de u$s 250 por mes al minar criptomonedas. No obstante, mencionó que el equipo necesario cuesta alrededor de u$s 5.000.