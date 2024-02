Caen fuerte las acciones y se desploman los bonos en reacción al traspié oficial en el Congreso

En esta noticia Traspié legislativo

Bonos pesimistas

Las acciones perdían en el pre market hasta 6% tras el revés político que sufrió el Gobierno en el Congreso en el día de ayer, en el que no pudo avanzar en la aprobación de la ley ómnibus.

La derrota en el Congreso implica un ataque a las expectativas ya que genera dudas sobre la capacidad del Gobierno de poder hacer delivery de lo que prometió en campaña y de corregir los desequilibrios económicos.

Consciente de tal escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a calmar al mercado en su red social "X".

El Gobierno sufrió un revés político ya que devolvió la ley ómnibus a comisión, luego de que una parte significativa de los artículos que habían sido votados en la sesión de hoy fueran rechazados.

A pesar del optimismo en el mercado luego de que la ley ómnibus logró aprobación en general, pero ahora el escenario cambió completamente ya que todo lo avanzado se elimina para volver a comenzar el tratamiento de la ley desde cero.

Esto mismo es lo que establece el artículo 155° del reglamento de Diputados. Por lo tanto, el proyecto sancionado en general vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara" y "se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna".

De esta manera, los activos locales sienten el impacto en la pre apertura del miércoles. Las acciones son las que más sufren antes de la apertura del mercado.

Las pérdidas más abultadas se encuentran en las acciones de YPF, que baja 6,7% en el pre market, seguido por Grupo Financiero Galicia, con una merma de 4,1%.

Otras acciones como Vista, Pampa, Cresud y Banco Macro, registran descensos de entre 2,5% y 1,4% en el pre market.

En lo que respecta a los bonos, estos también muestran debilidades, con caídas de 3,1% y 3% en el Global 2029 y 2030.

En el tramo medio, los bonos pierden hasta 3,2%, mientras que los títulos más largos descienden 3,6% en promedio.

Los activos financieros habían registrado ganancias en las últimas semanas, con la expectativa de que el Gobierno podría llegar a aprobar la ley ómnibus, y con ella reencaminar la situación macroeconómica.

De hecho, los bonos muestran ganancias en el último mes de entre 4,6% y hasta 12,5%, permitiendo que el riesgo país se aproxime a los 1800 puntos.

Afectando las expectativas



Esta derrota afecta directamente las expectativas de que ello sea posible ya que le complica aún más la capacidad del oficialismo en encarar dichas reformas debido a que le falta recursos legales para avanzar en medidas concretas para tal transformación.

Consciente de la afectación de las expectativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió rápidamente a dar un mensaje en su red social "X" para aplacar el pesimismo.

El ministro señaló que "ka votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al Tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años", remarcó en su tweet.

Además, agregó que no hay que dramatizar la derrota del oficialismo en el Congreso.

"No dramaticemos lo de hoy. Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio. El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde", cerró.

Los analistas de Delphos Investments afirmaron que las declaraciones del ministro Caputo apuntan a llevar calma al mercado luego de un resultado inesperado.

"Para las ruedas que siguen anticipamos mayor volatilidad en los activos argentinos. En el caso de los bonos, la mejora en los títulos públicos "hard dollar" en los últimos días puede verse menguada en el corto plazo por el ajuste de expectativas", advirtieron.