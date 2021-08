Fintech y bancos: cuáles son las opciones del mercado que pagan por cajas de ahorro a la vista

Bancos y algunas fintech del país ofrecen una opción que resulta muy atractiva para muchos ahorristas: las cuentas remuneradas.

Esta alternativa ofrece rendimientos sólo por el hecho de poseer dinero "a la vista". Es decir, por tener un depósito y nada más, quedando siempre a disposición del ahorrista.

Los bancos tradicionales ofrecen por tener depósitos a la vista en las cajas de ahorros apenas un 0,16% anual en promedio.

Sin embargo, algunas fintech ofrecen un rendimiento superior. A partir del monto depositado, los usuarios reciben todos los meses un interés en base a una tasa establecida por cada entidad y que varia de acuerdo a la elegida.

TASAS Y ENTIDADES



Actualmente, las entidades financieras que ofrecen cuentas remuneradas por encima del rendimiento de los bancos tradicionales son muy pocas.

En su objetivo de generar nuevos clientes y atraer más fondos, algunas fintech y bancos digitales se han centrado en brindar este beneficio a sus usuarios, aunque no todos los que pertenecen a estos rubros lo ofrecen.

Banco del Sol es una de las entidades de la banca digital que ofrece este beneficio a sus usuarios, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 20% en base al monto que esté depositado en la cuenta. En tanto, la fintech Reba le otorga a sus clientes un rendimiento de 5% anual.

Por su parte, Mercado Pago ofrece una opción similar y con mayor tasa (30,3%). En este caso, no es una cuenta remunerada, sino una inversión, por lo cual el usuario debe activarlo manualmente. Sin embargo, actúa de manera similar a una cuenta remunerada, porque el saldo se puede retirar en cualquier momento.

CÓMO FUNCIONA



Para empezar, el usuario debe tener una cuenta en alguna de estas entidades. Al tratarse de compañías muy relacionadas con la tecnología, suelen ofrecer muchas facilidades para abrirla desde el teléfono móvil.

Por lo tanto, sólo hay que ingresar a sus sitios web a través de los buscadores de internet o sus app y seguir los pasos.

Al término de cada mes o durante los primeros días del siguiente, según las condiciones de cada compañía, los usuarios recibirán de manera automática el rendimiento correspondiente. Este será el proporcional del mes en base a la tasa anual y al monto que esté depositado en la cuenta.

No todas las empresas calculan de la misma manera el saldo del usuario para determinar el rendimiento. Algunas lo hacen en base al promedio del monto que el cliente haya tenido depositado a lo largo del mes, mientras que otras hacen un registro diario del saldo y en base a ello determinan lo que corresponde.



Cabe aclarar que si el usuario sólo tiene el saldo en su cuenta por unos cuantos días o lo deja allí sólo durante los últimos días del mes, antes del cobro del interés, no recibirá el rendimiento correspondiente de todo el mes completo, sino sólo un proporcional en base al tiempo en que tuvo el dinero depositado.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS



La única desventaja de optar por dejar el dinero depositado en este tipo de cuentas para obtener a cambio un rendimiento mensual es que en todos los casos las tasas de interés que ofrecen se ubican por debajo de las que se podrían obtener con otro tipo de instrumentos o inversiones conservadoras.

Por ejemplo, es menor al plazo fijo tradicional, que actualmente ofrece una TNA de 37% en los bancos. Asimismo, es inferior a los plazos fijos UVA, que se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y brindan además una pequeña tasa adicional.

Sin embargo, a pesar de obtener un rendimiento menor, la principal ventaja de este tipo de cuentas es la disponibilidad inmediata del dinero.

Otra de las ventajas es que no contiene ningún tipo de riesgo. No se trata de una inversión financiera en la mayoría de los casos, por lo cual el usuario sólo deja el saldo en su cuenta y lo retira cuando quiere. Además, no requiere trámites ni gestiones, ya que el interés se otorga de manera automática.