Fin del dólar: el billete de u$s 100 que no aceptan en la City y los que quedan vigentes

El dólar blue cotiza hoy a $ 1040 para la compra y a $ 1070 para la venta. La cotización cayó en las últimas 24 horas más de un 1,85% y el valor de la divisa está próxima a empatar el dólar oficial.

A la hora de ir a cambiar dólares en la City porteña hay que tener en cuenta que un conjunto de billetes de u$s 100 no son aceptados por la mayoría de las casas de cambio, financieras y cuevas.

La última recomendación del Gurú del Blue sobre el dólar: "Se terminó..."

Dólar 2025: Domingo Cavallo reveló cuando va a volver a "saltar" la divisa

¿Qué billetes de dólar no aceptan?

El billete de u$s 100 que no aceptan en la City y en las principales financieras y cuevas del país son aquellas versiones emitidas desde 1914 hasta 1990 y de 1990 hasta 1996.

Estos ejemplares son denominados comúnmente como los dólares "cara chica". Todos los ahorristas que quieran hacerse de dólares ahora que la divisa estadounidense está barata para los argentinos, deben tener en cuenta estas consideraciones.

También importante que a la hora de ir a cambiar dólares no se tenga posesión de uno "cara chica", ya que estos ejemplares son cambiados por las cuevas y financieras a un precio menor: entre un 4% y un 8% menos.

Ejemplar de dólar cara chica.

Los ahorristas deben estar atentos a que las casas de cambio no les entreguen billetes cara chica cuando van a vender sus pesos. La advertencia es importante ya tanto los mismos cueveros como los negocios de argentina y muchos del exterior ya no aceptan este billete.

Por qué no toman los billetes de dólar cara chica

Una de las rezones por las cuales no aceptan el billete de u$s 100 de "cara chica" tiene que ver con que estos ejemplares no cuentan con las medidas de seguridad más avanzadas, para evitar su falsificación.

El segundo argumento tiene que ver con que muchas tiendas de Estados Unidos deciden no aceptar estos billetes, por lo que las cuevas argentinas advirtieron esta situación y decidieron copiarla.

La tercera razón radica en que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene planeado renovar todos sus ejemplares entre 2034 y 2038, por lo que los billetes cara chica de u$s 100 podrían salir de circulación en 2040.

Las medidas de seguridad del billete de u$s 100 cara chica.

Las medidas de seguridad del nuevo billete de dólar

La versión azul que se emite desde 2013 tiene las siguientes características que hacen que sea más difícil de falsificar:

Banda de seguridad en 3-D

Incline el billete hacia adelante y hacia atrás mientras se centra en la banda azul. Verá que las campanas cambian a varios 100 cuando se mueven.

Cuando inclina el billete hacia adelante y hacia atrás, las campanas y los números 100 se mueven de un lado a otro. Si lo inclina de un lado a otro, se mueven hacia arriba y abajo. La banda está tejida en el papel, no impresa.

La campana en el tintero

Incline el billete para ver que la campana cambia de color cobre a verde en el tintero de cobre, un efecto que hace que la campana parezca que aparece y desaparece dentro del tintero.

Marca de agua

Sostenga el billete a contraluz y busque la imagen tenue de Benjamín Franklin en el espacio en blanco a la derecha del retrato. La imagen es visible desde ambos lados del billete.

Las medidas de seguridad del billete de u$s 100 azul.

Tinta que cambia de color

Incline el billete para ver cómo cambia de color verde a color negro el número 100 en la esquina inferior derecha del anverso del billete.

Hilo de seguridad

Sostenga el billete a contraluz para ver el hilo de seguridad incrustado de forma vertical a la izquierda del retrato. El hilo lleva impresas las letras USA y el número 100 en un patrón alterno, visible desde ambos lados del billete. Este hilo se ve de color rosa cuando es iluminado con luz ultravioleta.

Características de diseño y de seguridad adicionales:

Sello del Sistema de la Reserva Federal

Un sello negro a la izquierda del retrato representa a todo el Sistema de la Reserva Federal. Una letra y un número debajo del número de serie izquierdo identifica al Banco de la Reserva Federal que lo distribuye.

Microimpresión

Busque cuidadosamente la impresión en tamaño pequeño (quizá sea necesario ampliarla) del texto THE UNITED STATES OF AMERICA sobre el cuello del saco de Benjamín Franklin, USA 100 alrededor del espacio en blanco donde aparece la marca de agua, ONE HUNDRED USA a lo largo de la pluma dorada y números 100 de tamaño pequeño en los bordes del billete.

Impresión en relieve

Pase el dedo, de arriba a abajo, por el hombro de Benjamin Franklin en el lado izquierdo del billete. Lo sentirá áspero al tacto, como resultado del proceso mejorado de impresión intaglio utilizado para crear la imagen.

La impresión en relieve tradicional puede apreciarse en todo el billete de $100, que es lo que le da una textura tan distintiva a los billetes de la Reserva Federal.

Feriado 8 de diciembre: qué definió el Gobierno de Milei sobre su traslado y cuándo habrá fin de semana largo

La peor noticia para los jubilados ANSES: el gobierno de Milei dio de baja un beneficio clave

Papel

El papel del billete de la Reserva Federal está compuesto por un cuarto de lino y tres cuartos de algodón y contiene fibras de seguridad de color rojo y azul. Retrato y viñeta El billete de $100 tiene un retrato de Benjamin Franklin en el anverso del billete y una viñeta del Independence Hall en el reverso del billete.

Los Símbolos de la libertad Frases de la Declaración de la Independencia y la pluma de los Padres Fundadores utilizada para firmar el documento histórico se encuentran a la derecha del retrato.

Número 100 de color dorado

Un número 100 de tamaño grande y de color dorado en el reverso del billete ayuda a aquéllos con discapacidad visual a distinguir la denominación.

Sello del Tesoro Un sello verde a la derecha del retrato

Este sello representa al Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Números de serie

Una combinación única de once números y letras aparece dos veces en el anverso del billete.

Año de la serie

El diseño incluye los años de serie 2009 y 2009A.