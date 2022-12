Fin del cepo cambiario: esta es la llave para dar rienda al dólar libre, según Salvador Di Stefano

El analista financiero y titular de la consultora que lleva su nombre, Salvador Di Stefano, indicó cuál es la llave que deberá consignar el próximo Gobierno en 2023 para avanzar con la eliminación del cepo cambiario que rige sobre el mercado de divisas.

En diálogo con El Rural TV y en sintonía con lo que postula en sus últimos informes, el gurú del blue volvió a remarcar en la necesidad de alcanzar un "equilibrio fiscal" para así dar de baja el régimen instaurado en 2011 y "sin repetir los errores de 2016" .

"Eliminar el cepo y no tener equilibrio fiscal, eso implica que te vas a dar un porrazo. Entonces, si el próximo Gobierno no elimina el déficit fiscal, no va a poder eliminar el cepo" , subrayó Di Stefano.

De acuerdo al último balance publicado por el Ministerio de Economía correspondiente a octubre 2022, el déficit de las cuentas públicas trepó a $ 129.122 millones , lo que representó una reducción de 38,3% contra el mismo mes del año pasado, dado por la desaceleración del gasto, principalmente de los fondos destinados a las provincias.

Además, según el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta variable al cierre de 2022 no deberá superar el 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos $ 2 billones.

Para Salvador Di Stefano, alcanzar el equilibrio fiscal permitirá eliminar el cepo cambiario

Al ahondar en los recortes que deberían impulsarse para trazar el camino hacia un dólar libre, el analista consideró que "hay que sacar todos los subsidios económicos".

"Tenemos que tener un precio real de la electricidad, del gas, el transporte. Es decir, contar con un programa económico que implique un ajuste del Estado" , anticipó.

Así, para Di Stefano, quien arribe a la Casa Rosada desde diciembre 2023 tendrá la "obligación de sincerarse ante la sociedad" , al dar cuenta de que "los primeros seis meses van a ser malos" con una "situación urbana difícil".