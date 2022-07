El polémico analista que anticipó la crisis de 2008 dice cuánto tiempo durará la inflación: no son buenas noticias

El fundador del fondo Scion Asset Management, Michael Burry, saltó a la fama mundial por haber anticipado la fragilidad del mercado de hipotecas, que derivó en el crisis financiera de 2008. Ahora, este inversor asegura que el proceso inflacionario que comenzó en todo el mundo podría durar años.

El analista, que también es un activo tuitero, vaticinó que el alza de precios se mantendrá en el tiempo a raíz del quiebre en la cadena de suministro, la invasión de Ucrania y las posibles consecuencias derivadas de las tensiones de China hacia Taiwán. "La escasez de mano de obra y la reestructuración de la cadena de suministro global elevan el suelo de la inflación a largo plazo, incluso cuando el efecto látigo baja hasta ese extremo", destacó Burry en un mensaje de Twitter borrado poco tiempo después de haber sido publicado.

El efecto látigo que menciona el inversor se produce cuando las empresas de la cadena de suministro experimentan una distorsión entre la demanda percibida y las ventas reales, lo que provoca que los niveles de inventario sufran una gran volatilidad, publicó el diario The New York Post.

En el tuit borrado, el gestor de fondos incluyó un artículo de Bloomberg sobre el onshoring, una tendencia que se está dando entre las empresas estadounidenses y consiste principalmente en apostar por la producción local en lugar de la deslocalización en terceros países. En el último año, la construcción de fábricas en EEUU aumentó un 116%, según Dodge Construction Network. El objetivo es evitar las interrupciones en la cadena de suministros experimentadas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 .

No es la única predicción que Burry ha hecho recientemente. A principios de junio, calificó el mercado de valores como la "mayor burbuja especulativa de todos los tiempos en todas las cosas". Asimismo, advirtió a los criptoinversores de la llegada de "la madre de todas las caídas".

Un mes después, el S&P 500 había caído más de un 12%. Pese a estas cifras, el gestor no cree que el temporal haya pasado ya. Según sus cálculos, la caída de las acciones todavía se encuentra "a mitad de camino". Además, señaló que al S&P 500 todavía le espera una caída del 25%.