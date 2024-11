El analista financiero Salvador Di Stefano, uno de los más escuchados del mercado, analizó el panorama cambiario e hizo un fuerte pronóstico sobre lo que pasará con el dólar en los próximos meses con la llegada del verano , uno de los momentos de mayor demanda de divisas por la cantidad de personas que viajan al exterior durante las vacaciones.

Prácticamente desde la llegada de Javier Milei al poder, el analista financiero a cargo de la consultora SDS desaconseja a los ahorristas la compra de dólares dado que, como instrumento de inversión, la divisa viene perdiendo contra la inflación u otros activos.

Contra una inflación del 101,6% en los primeros nueve meses del año, la divisa paralela subió poco más de un 20% en el mismo período.

Para el especialista, el dólar blue por lo pronto no volverá a explotar. "Al tener superávit y no haber emisión monetaria, no hay motivo para que el dólar suba ", señaló.

El Gurú del Blue pronosticó qué pasará con el dólar en el verano

Di Stefano hoy volvió a insistir en esta cuestión. " Lejos quedaron los veranos de corrida cambiaria , Argentina esta con sobrante de dólares, paga la deuda, y las acciones están a la suba", pronosticó en su cuenta de X.

Hace ya meses que esta afirmación es el argumento central en su análisis financiero, ya que sugiere que, mientras el Gobierno mantenga su estrategia, la presión sobre el dólar blue debería mantenerse contenida.

En este contexto, consultado sobre si es negocio comprar dólares, Di Stefano fue contundente: "No es más negocio el dólar, no es un activo que sube y que baja".

Consultado sobre qué tiene que ocurrir para que suba la divisa paralela? "El día que el Gobierno empiece a tener déficit fiscal, el dólar va a recuperar brío ", respondió el especialista.

Qué pasará con el dólar en el verano: el infalible pronóstico del Gurú del Blue

En su blog personal, el especialista también se refirió al "dólar acercándose a la zona de $ 1.000" debido al "efecto de sustitución en el mercado" en el que "el emprendedor no toma financiamiento y procede a financiarse con capital propio, echando mano a sus ahorros" por las altas tasas en pesos.

"En Argentina mayoritariamente se ahorra en dólares billetes. Por ende, nos enfrentamos a una venta masiva de dólares para inyectar en las empresas, como resultado de financiamiento a tasas elevadísimas", explicó el "Gurú".

Este escenario, donde crece la oferta de dólares mientras la demanda es "inexistente", lleva "a que el precio del dólar arbitre a la baja". Además, a este contexto se suma la "venta masiva" de los dólares del blanqueo para la compra de "bienes registrables".