Admiten que es "crítica" la necesidad de corto plazo de sumar reservas

El Gobierno nacional reconoció "oficialmente" el bajo nivel de reservas netas con las que cuenta el Banco Central (BCRA). La leyenda, basada en los datos de reservas brutas, de que existían reservas "robustas" quedó desechada en un borrador preliminar que se filtró relativo a la negociación con el FMI . Allí concedió que las reservas externas están en "niveles muy bajos".

El capítulo reservas de este documento refleja que el Gobierno admite el nivel crítico en varios pasajes del texto . Marca la importancia de fortalecerlas e incluso en el apartado "acceso y escalonamiento" menciona una "importancia crítica de acumular reservas al comienzo del programa" .

Club de París: un nuevo vencimiento presiona a las reservas antes del acuerdo con el FMI



Allí puede verse que el Gobierno solicita un acceso excepcional por valor de 31.914 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) , que representaría cerca del 1000% de la cuota correspondiente a la Argentina.

El nivel de acceso propuesto, agrega el boceto, cubriría las obligaciones de recompra restantes en el marco del Acuerdo Stand By de 2018 , junto con una financiación neta de unos u$s 4000 millones, que ayudarían "a impulsar los niveles muy bajos de las reservas internacionales ".

El Gobierno argentino, por lo tanto, le está solicitando al Fondo que le financie el pago del Stand By firmado por Mauricio Macri más un equivalente a los DEG que el país recibió el año pasado y que se usaron para pagar vencimientos, explican fuentes del equipo económico.

Otro de los puntos salientes del borrador menciona que la meta de acumulación de reservas netas -que según detalla el texto, cayeron u$s 1500 millones en 2021- será de u$s 5800 millones este año, u$s 4000 millones en 2023 y u$s 5200 millones en 2024 .

Sin embargo, aún subyace la duda acerca de si los envíos del FMI y el financiamiento neto que aporten los organismos multilaterales, por 0,4% del PBI promedio entre 2022 y 2024 serán computables para el objetivo comprometido.

Si bien del texto se infiere que las reservas se encuentran en estado crítico, fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que el Gobierno hará frente la próxima semana al vencimiento de u$s 190 millones con el Club de París .

Una señal positiva

" Que paguen es una buena señal, quiere decir que siguen avanzando y que cada vez está más cerca el acuerdo ", indica Sebastián Menescaldi, director de Eco Go. " Confirma que el Gobierno está confiado de que el acuerdo con el FMI se va a cerrar y que se va a reestructurar la deuda con el Club de París en el corto plazo", agrega.

Pero más allá de ello, Menescaldi recuerda que "esto coloca a las reservas en una situación que sigue comprometida", por lo que consideró que el "BCRA intentará continuar con las reservas netas arriba posible de cero, que no se vayan muy a negativas".

LA CITY TODOS LOS JUEVEs Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

La mayoría de las estimaciones privadas ya coincide que el nivel de reservas netas se ubican en terreno negativo . Un cálculo preliminar de Eco Go las sitúa en u$s 20 millones negativas; en Empiria calculan que rondan u$s -50 millones y en Mindy-Economics proyectan u$s -83 millones. En Econviews marcan que las reservas netas son nulas, y solo una de las cinco firmas consultadas las dejó en terreno positivo, ubicándolas en torno a u$s 500 millones .

Consultados respecto a estas proyecciones, desde el BCRA dijeron que "las reservas son las que se informan diariamente y están auditadas".