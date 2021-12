El colombiano que decidió estudiar en la universidad de Galperin y cambió los bancos para siempre: la historia de Nubank

Nació en Colombia, se crio en Costa Rica, estudió en los Estados Unidos y revolucionó Brasil. NuBank se convirtió en noticia tras su debut en la Bolsa de Nueva York que le otorgó una valuación de u$s 45.000 millones y su fundador, David Vélez, pasó a ser el colombiano más rico del mundo. Esta fintech nació en 2013 a partir de la experiencia de su propio creador con la "pesadilla bancaria" brasileña y hoy cuenta con 48 millones de clientes seducidos por su propuesta sin sucursales ni burocracia.

Vélez dio sus primeros pasos en Medellín, pero al poco tiempo su familia se mudó a tierras costarricenses, donde el joven colombiano terminó el colegio. Después viajó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Stanford. Ahí cursó la carrera de ingeniería y realizó un MBA. Su ingreso al mundo laboral se dio a través de los bancos de inversión, primero en Goldman Sachs y más tarde en Morgan Stanley. El gen emprendedor todavía seguía dormido, pero de alguna manera empezó a acercarse a ese mundo al iniciar su camino dentro de los fondos de inversión.

De inversor a empresario

Fue justamente como senior associate del fondo de private equity General Atlantic que tuvo su primera experiencia bancaria en Brasil. La compañía buscaba abrir una oficina ahí y Vélez fue el elegido para realizar los trámites. Algo que creía sería sencillo se transformó en un dolor de cabeza.

Edward Wible, Cristina Junqueira y David Vélez, el equipo fundador de NuBank

"Abrir una cuenta en un banco en Brasil fue una completa pesadilla. Fui a la sucursal y quedé atrapado entre las puertas, sonaron las alarmas y llegaron guardias armados. Después tuve que hacer una fila de 20 minutos. No podía creer lo horrible que era la experiencia bancaria en ese país " detalló.

Poco después volvió a tropezar con la misma piedra, esta vez como socio del fondo Sequoia Capital. Tenía la misión de buscar oportunidades de inversión en Brasil y otra vez se chocó con las trabas de la burocracia bancaria brasileña. El fondo finalmente decidió no avanzar con su plan, pero Vélez no regresó a sus filas. "En ese momento me cansé de tener el sombrero de inversionista y tenía ganas de estar del otro lado de la mesa, hacer funcionar las cosas, crear, construir. Veía muchísimas oportunidades en Brasil, por lo que decidí quedarme", indicó.

El mercado bancario de Brasil estaba concentrado en cinco jugadores que se repartían el negocio y daban préstamos con tasas de interés altas. Entonces Vélez decidió lanzar su propia versión, más simple, con comisiones bajas y esto se financiaría con el ahorro de costos que implicaba no tener sucursales físicas. Para este emprendimiento convocó a la brasileña Cristina Junqueira, quien conocía de primera mano el mundo de los bancos, y al estadounidense Edward Wible, para hacerse cargo de la pata tecnológica. Los tres cofundaron NuBank en 2013 en San Pablo.

Patear la banca

Su lanzamiento oficial se produjo en 2014 con la presentación de su tarjeta de crédito, la cual tenía una versión física y otra digital. Para poner el primer pie en el negocio recibió una inyección de u$s 2 millones por parte de Sequoia Capital y Kaszek Ventures. Para 2016 ya había emitido más de 1 millón de tarjetas.

NuBank debutó en la Bolsa de Nueva York con una valuación de u$s 45.000 millones. Fuente: NYSE

A su tarjeta de crédito luego se le sumaron otras opciones, como una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito, préstamos personales, servicios de inversión y hasta la posibilidad de contratar un seguro. Para elaborar sus productos se apoya en el uso de datos. Para esto instalaron una oficina en Alemania desde donde trabaja su equipo de data engineers.

La firma creció y se expandió por la región. Actualmente opera también en Colombia, México y la Argentina con más de 30 millones de clientes que usan su app al menos una vez al mes. No obstante, todavía no es rentable. En los primeros nueve meses del año facturó u$s 1060 millones, pero con balance en rojo . Un tercio de sus ingresos provienen de las comisiones que los comercios pagan cuando pasan una tarjeta de NuBank, un 15% de los préstamos y un 23% de las tasas de interés.

Tras su salida en el parqué neoyorquino, David Vélez se convirtió en el colombiano más rico del mundo con un patrimonio de más de u$s 10.200 millones, según Forbes. Entre sus inversores también aparecen algunos multimillonarios. Por caso, Warren Buffett, por intermedio de Berkshire Hathway, lideró la ronda G de NuBank en junio pasado por u$s 750 millones.