El Banco Central volvió a comprar dólares para fortalecer las reservas. Este jueves se alzó con u$s 76 millones tras su intervención en el mercado libre de cambios. Desde el pasado 5 de enero acumula 32 ruedas consecutivas comprando dólares. En ese período, sumó u$s 225 millones a las arcas del BCRA. La semana pasada había acelerado las compras, al embolsar u$s 615 millones en apenas cinco ruedas. Las tenencias internacionales brutas de la entidad cerraron en u$s 44.813 millones. El tipo de cambio mayorista extendió la fuerte compresión y cerró la rueda en mínimos intradiarios, en $1389. La dinámica confirma la presión bajista que viene mostrando en las últimas jornadas y consolida un escenario de menor tensión cambiaria en el corto plazo. En paralelo, las tasas cortas de caución aflojaron y se ubican en torno al 42% TNA, lo que implica una corrección de 10 puntos porcentuales frente al cierre previo. La baja acompaña la menor demanda defensiva de pesos observada durante la rueda. Los dólares financieros replicaron el movimiento del mayorista. El MEP operó en la zona de $1406 y el CCL en torno a $1446, manteniendo la tendencia contractiva de las últimas ruedas. Cabe recordar que el límite superior de la banda cambiaria para la jornada se ubicó en $1.594,36, de acuerdo con los principales indicadores del BCRA, lo que mantiene todavía un margen amplio respecto de las cotizaciones actuales. Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, dijo que “el mercado está bastante en calma en el tipo de cambio. ¿Puede ir más para abajo? Sí, puede ir más para abajo. La oferta actual no solo proviene del sector exportador, sino también de colocaciones corporativas que siguen volcándose al mercado, lo que amplía la fuente de divisas y reduce presión puntual sobre la brecha.” “La acumulación de reservas fortalecen la posición de liquidez del soberano, especialmente de cara a los compromisos del segundo semestre, donde el mercado va a mirar con atención la capacidad de sostener esa dinámica”, comentó Botto. Y agregó que, “los pesos que el BCRA vuelca al sistema por la compra de dólares, los absorbe el Tesoro rolleando por arriba del 100% los vencimientos de bonos, como lo viene haciendo en las dos últimas licitaciones. Con esta metodología evita una re-monetización excesiva, lo que ayuda a sostener el equilibrio entre acumulación de reservas y estabilidad cambiaria”, concluyó el experto.