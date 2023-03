El BCRA vendió más dólares y ya van casi u$s 200 millones en sólo seis ruedas

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas y el saldo negativo del mes ya se acerca a los u$s 200 millones. La entidad se desprendió este miércoles de unos u$s 66 millones para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios, en una rueda en la que se negociaron más de u$s 394 millones de contado.

Tras el saldo negativo que obtuvo hoy la autoridad monetaria luego de su intervención cambiaria, las ventas netas acumuladas en las seis primeras jornadas de marzo ascienden a aproximadamente u$s 195 millones. Así, el rojo en lo que va del año supera los u$s 1270 millones.

La racha vendedora del Central continúa así, impulsada por la fuerte caída en los ingresos de dólares al mercado cambiario por parte del sector agroexportador, debido a la sequía y al adelantamiento de liquidaciones que se realizó durante el último esquema del "dólar soja".

Las reservas brutas, en tanto, se mantienen por debajo de los u$s 39.000 millones tras las últimas caídas. Al cierre de la rueda de ayer, se ubicaban en u$s 38.320 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.



Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso este miércoles una suba de 27 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada en $ 199,95, con lo cual redujo levemente el ritmo de devaluación diaria. El minorista, en tanto, avanzó a $ 207,21 en el promedio de las entidades financieras.