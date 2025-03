Dólares del BCRA: dos datos clave auguran un buen mes para las reservas

Todo parece indicar que marzo será un mes muy positivo para el Banco Central en materia de compras de divisas en el mercado de cambios. Por un lado, en la segunda quincena empezarán a ingresar los dólares de la cosecha gruesa del agro. Por otro, seguiría la liquidación de préstamos en dólares, principal factor que explicó las compras en los últimos meses.

La combinación de ambos factores augura un buen mes para el Central, en momentos en los que los operadores siguen muy de cerca la dinámica debido a la necesidad de reforzar las reservas, uno de los requisitos para liberar el cepo cambiario, aunque se prevé que la medida se concretará principalmente con financiamiento externo.

La compra neta de este jueves en el mercado oficial de cambios fue de u$s 169 millones, por lo que ya acumula u$s 414 millones en las dos primeras jornadas de marzo. El monto se suma a los saldos positivos de u$s 1436 millones en febrero y u$s 1748 millones en enero. Así, en lo que va del año las compras netas ascienden a casi u$s 3600 millones.

No obstante, de acuerdo con la consultora 1816, la racha compradora de divisas no logra mejorar las reservas. Las tenencias brutas del Central se ubican u$s 2900 millones por debajo de la jornada posterior al pago de intereses y amortización de los bonos Global y Bonar, que se realizó a principios de enero.

Las reservas netas, destaca, exhiben una dinámica similar: están en u$s 5900 millones negativas, aún por debajo de los niveles previos a agosto, cuando arrancó el blanqueo. La no mejora se explica por los pagos de deuda pública en moneda extranjera y las intervenciones del Banco Central en el mercado en el que operan los dólares financieros.

Marzo, un buen mes para el BCRA



Para Juan Truffa, director de Outlier, la expectativa es que marzo sea un mes de buenas compras de divisas por parte del Banco Central en el mercado oficial de cambios. Señala que se trata de un período en el que arranca la liquidación de la cosecha gruesa del agro, a lo que se suman las liquidaciones de préstamos en moneda extranjera y otras operaciones financieras.

De acuerdo con el economista, marzo es la antesala de los meses estacionalmente más altos de la serie (abril y mayo). Destaca que el mejor marzo fue el de 2024, cuando compró u$s 2881 millones, y el peor fue el de 2018, cuando vendió u$s 2039 millones, momentos en que no había cepo. Así, la mediana se encuentra apenas por encima de u$s 365 millones.

"Esperamos que en la medida en que la estacionalidad de la liquidación de la cosecha gruesa empiece a materializarse y se termine la estacionalidad de la presión sobre los dólares financieros, el Banco Central sea comprador en el mercado oficial de cambios", agrega Pedro Siaba Serrate, líder de research de Portfolio Personal Inversiones.

De acuerdo con el analista, la estacionalidad del agro empieza a notarse a partir de la segunda quincena de marzo y este mes debería haber menos presión en la demanda de dólares por parte de la población. Sobre todo, teniendo en cuenta que en enero y febrero hubo un pico en la demanda, explicado por los viajes al exterior por vacaciones.

"La demanda de enero y febrero se la adjudicamos en gran parte a las vacaciones de verano, con lo cual a partir de ahora debería tender a aflojar. Según el BCRA, el 70% de los gastos con tarjeta en el exterior fueron vía MEP, lo cual explica bastante la presión sobre la brecha y también el incremento de la intervención oficial directa en estos dos meses", resalta.