Dólar y reservas: cómo llega el Gobierno a las elecciones tras casi dos años de mandato

En estos casi dos años de mandato , uno de los tantos frentes en los que el Gobierno de Alberto Fernández ha tenido problemas es en el cambiario. En la previa a las elecciones de medio término, en las que el oficialismo buscará revertir la derrota que tuvo en las PASO a nivel nacional, el dólar sigue presionando al alza y renovando su récord.

Esta semana, el dólar blue logró cruzar la barrera psicológica de los $ 200 y marcó un nuevo máximo histórico, mientras el oficial mayorista, que tiene el valor nominal más bajo del mercado, superó por primera vez los $ 100 . De este modo, ya no quedan dólares por debajo de los tres dígitos.

En cuanto a los financieros, los que se encuentran "subsidiados" por intervenciones del Banco Central (BCRA) se encuentran en torno a los $ 184 . En tanto, aquellos que se operan libremente y sin el límite de 50.000 nominales por semana, han estado oscilando entre los $ 210 y los $ 220.

Cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2019, el paralelo se ubicaba $ 69,5. En menos de un año, en octubre de 2020, llegó al pico de $ 195 , aunque luego tomó un sendero a la baja durante varios meses. Pero esta semana renovó su récord nominal al tocar los $ 207, lo que representa un alza de casi 200% desde el inicio de este Gobierno.

El avance de los dólares paralelos durante este tiempo, según explican los analistas del mercado, se debe principalmente a la inflación acumulada y al desequilibrio monetario , que se da como consecuencia de los altos niveles de emisión de pesos que ha estado realizando el Gobierno para cubrir el déficit fiscal y "poner plata en el bolsillo de la gente".

Cabe destacar que a pesar de que el valor que el blue marca actualmente es un máximo histórico en términos nominales, no lo es en términos reales. Para igualar el precio de $ 195 que alcanzó a finales de octubre del año pasado, teniendo en cuenta la inflación acumulada durante este período, el billete debería subir a casi $ 300.

En cuanto al tipo de cambio oficial, desde que Fernández tomó el poder acumula un alza de alrededor del 68%. En ese momento el minorista se ubicaba en $ 63 en el promedio de las entidades financieras, lejos de los $ 105,8 en los que se muestra hoy. El mayorista, por su parte, pasó de $ 59,85 a los $ 100,2.

Desde principios del año, el Banco Central (BCRA) ha estado desacelerando el ritmo de devaluación diaria del oficial, lo cual puede realizar sin mayores dificultades debido a las restricciones cambiarias, y lo hace en línea con lo planteado por el Gobierno para intentar disminuir la escalada de la inflación a través de esta vía.

Sin embargo, el mercado tiene dudas sobre qué hará el Ejecutivo con el tipo de cambio oficial después de los comicios. Mientras los funcionarios insisten en que no habrá un salto devaluatorio, algunos economistas creen que deberá convalidar al menos una aceleración, debido a la amplia brecha cambiaria, que ya supera el 100%, y a las pocas reservas que posee el BCRA.



Reservas: fuerte intervención del BCRA en la última rueda antes de las elecciones



cepo, Soja y un "MANÁ DEL CIELO" del FMI



A pesar del escenario adverso, exacerbado por la pandemia, el panorama cambiario durante la primera mitad del mandato de Alberto Fernández también tuvo algunos aspectos positivos . Uno de ellos fue el extraordinario ingreso de dólares que se dio durante este año.

El precio internacional de la soja escaló desde mediados de 2020 hasta duplicar su valor en mayo de este año, mes en el que superó los u$s 600. Esto hizo que el sector del agro ingresara más dólares al país por sus exportaciones, lo que junto a los refuerzos del cepo ayudó a calmar el mercado cambiario. El BCRA logró así recomponer parte de las reservas que perdió el año pasado.

Según datos de las cámaras del sector, durante los últimos meses las liquidaciones de divisas del agro en el mercado oficial de cambios marcaron máximos históricos y, entre enero y octubre, ingresaron al país u$s 11.000 millones por encima del monto registrado durante el mismo período del año pasado.

Por otro lado, a esos u$s 11.000 millones extras se suman además los u$s 4300 millones que hace unos meses el Fondo Monetario Internacional (FMI) le envió a Argentina en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), en el marco de la ayuda que el organismo le extendió a varios países para afrontar la crisis que se derivó a partir de la pandemia.

Al asumir el Gobierno, las reservas brutas del BCRA eran de casi u$s 44.000 millones y hoy ubican apenas por debajo de u$s 42.800 millones , según datos oficiales. Las reservas netas (sin contar el oro), en diciembre de 2019 estaban por encima de u$s 12.000 millones y ahora se encuentran alrededor de u$s 5000 millones, según cálculos privados.

Sin embargo, las cifras actuales reflejan una recuperación tras la fuerte pérdida del año pasado, gracias a los mencionados ingresos de dólares extras al país y a los refuerzos del cepo. En 2020, las reservas brutas bajaron hasta u$s 38.600 millones, según datos oficiales, y las netas cayeron por debajo de u$s 3000 millones , de acuerdo con los cálculos de los economistas.