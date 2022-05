Dólar sin escapatoria: así es el "efecto dominó" que teme Wall Street

La compañía de asesoría financiera y media bursátil Bloomberg lanzó este jueves una dura advertencia ante el inicio de un "efecto dominó" como consecuencia de la suba de tasas de interés que anunció la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) para combatir la inflación.

"La Reserva Federal de EE. UU. acaba de aumentar las tasas de interés al máximo en 22 años, lo que genera temores de que una recesión esté a la vuelta de la esquina" , inicia el análisis de Claire Ballentine y Charlie Wells, titulado "Will Rate Hikes Cause a Recession? Here's How to Prepare".

Para las autoras, el objetivo de domar el alza de precios "rugiente" , indefectiblemente se hará mediante el empleo de un modelo de "aterrizaje suave" .

"Bajar los precios sin dañar la economía. A medida que surgen esas preguntas, los asesores financieros dicen que es un buen momento para prepararse para una posible recesión financiera" , amplía el diagnóstico.

Como consecuencia, se dará paso a un "período de ajuste o restricción monetaria" , y así, "al inicio de un efecto dominó en todo, sin mencionar el impacto psicológico para el consumidor" , definición que toman de la estratega jefe de inversiones de Charles Schwab, Liz Ann Sonders .

"La palabra "R" invoca temores de pérdida de empleos, caída de los mercados bursátiles y dolor económico. Gran parte de esto se debe a las experiencias relativamente recientes de los consumidores con la larga y lenta salida de la crisis financiera de 2008, que se denominó la Gran Recesión" , explica el artículo.

Para Ballentine y Wells, un escenario recesivo de la economía de los Estados Unidos, "se sentirá de diferentes maneras según sus circunstancias, trabajos y ubicaciones".

"La Oficina Nacional de Investigación Económica norteamericana es la autoridad que declara las recesiones en los EE. UU. Según su propia definición, recesión se define como disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses" , reseña el informe.

En otro tramo, y ya en modo resguardo, las autoras anticipan el "no brillo" de las "carteras clásicas" , como consecuencia del desplome de bonos, definición que adoptan del estratega jefe de acciones de MAI Capital Management, Christopher Grisanti.

"En un entorno recesivo, se supone que debe brillar la cartera clásica 60/40 (60 % acciones y 40 % bonos). Eso se debe a que las recesiones normalmente provocan recortes de tasas, lo que es bueno para los precios de los bonos. Ese no es el caso esta vez, ya que el aumento de las tasas ha provocado que los bonos se desplomen" , concluye la publicación.

