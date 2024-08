Dólar pisado: se dispara la operatoria del AL30 y señalan intervención del BCRA

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo reafirman señales respecto a la búsqueda de estabilizar y achicar la brecha cambiaria. Así lo perciben los operadores a partir de los últimos movimientos observados en los títulos más usados para negociar divisas en la Bolsa, en un contexto de mayores presiones locales y externas.

La consultora 1816 destaca que en la jornada del jueves el volumen operado a 24 horas en el AL30, uno de los bonos más utilizados para el dólar MEP, escaló hasta u$s 104 millones, indicio de que la intervención oficial tuvo que crecer sustancialmente para que el precio del dólar financiero terminara sin grandes cambios.



Dólares rotos, manchados y sucios: por qué no los aceptan los bancos

El volumen operado bajo esa modalidad, resalta, es récord en lo que va del año y sólo es comparable con los registros de agosto y octubre del año pasado, cuando el ex ministro y candidato presidencial Sergio Massa intervenía con ventas de reservas para contener los precios de la divisa, en medio de la campaña electoral.

"Tras dos semanas con volúmenes operados en torno a los u$s 30 millones diarios y dos jornadas con un monto negociado promedio de u$s 50 millones, es posible que el Banco Central haya acelerado sus ventas en un contexto financiero local e internacional más desafiante", sostiene.

Los analistas de Romano Group estiman que la intervención de ayer del BCRA habría sido de u$s 23,1 millones, aunque otros operados del mercado bursátil estiman cifras que van desde los u$s 15 millones hasta los u$s 60 millones. No obstante, habrá mayores precisiones cuando el BCRA publique los datos monetarios de la fecha.

El Central habría intervenido sobre los dólares financieros con entre u$s 87 millones y u$s 109 millones en el acumulado de las quince primeras ruedas de agosto y con entre u$s 363 millones y u$s 385 millones desde el 15 de julio, cuando arrancó el esquema de esterilización de pesos, de acuerdo con una importante sociedad de Bolsa.

Los analistas de Aurum destacan que el volumen operado diario del AL30 en dólares promedió u$s 100 millones entre marzo y junio, pero repuntó a casi u$s 180 millones diarios a partir del anuncio del nuevo esquema de intervención. A la vez, resaltan, el promedio diario operado en el dólar mayorista cayó de u$s 345 millones a u$s 275 millones.