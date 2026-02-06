La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 6 de febrero de 2026 alcanzó los $ 1.400, cifra que señala una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 38.90%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 26.57%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.400. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Los que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).