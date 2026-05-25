Al cierre de los mercados de este lunes, 25 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.375. Esta cifra demuestra una diferencia de -0,73% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incremento, lo que sugiere una recuperación en su valor. Esta alza refleja un cambio en el comportamiento del mercado, aunque es importante monitorear si continuará esta tendencia o si se estabilizará en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana fue del 39.86%, superior al 30.06% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Los que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).