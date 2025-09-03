Dólar oficial: así abre la cotización este miércoles 3 de septiembre
Además de conocer la cotización del día, conoce cuáles fueron los cambios que tuvo el dólar la última semana.
El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este miércoles, 3 de septiembre de 2025 es de $ 1.375 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.
La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 16.98%, es menor que la volatilidad anual del 17.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La variación del dólar en el último año
En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.385, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.
Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1086.3, según los datos registrados.
¿Cómo comprar dólar MEP?
Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.
Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.
El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
