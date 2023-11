Dólar MEP: por qué sube hasta otro récord y qué espera el mercado

La celebración del mercado financiero tras el triunfo de Javier Milei en las urnas no tuvo lugar en la plaza financiera. La expectativa de una rápida salida del cepo cambiario y unificación del tipo de cambio reactivó la demanda de divisas en la Bolsa e impulsó a las cotizaciones a nuevos máximos nominales.

Las cotizaciones financieras del dólar exhiben cierta volatilidad y en un lapso de la rueda de este miércoles el MEP llegó a superar los $ 1000, con el CCL un poco más rezagado. Asimismo, en la plaza informal, el precio del billete opera alcista, aunque con cierta moderación, en $ 1080 en la punta de venta.

Al mayor apetito de los inversores por la divisa como método de cobertura se suma la menor intervención por parte del Gobierno. De acuerdo con estimaciones privadas, desde el inicio de la semana el Banco Central acotó su presencia en el mercado de bonos, lo que ejerce menor contención en las cotizaciones implícitas.

Analistas estiman que intervino ayer con u$s 15 millones, un monto inferior a los de la semana pasada, cuyo promedio fue de u$s 21 millones. La cifra contrasta más con los montos de hace un mes, previo a las elecciones generales, cuando en algunas ruedas llegó a intervenir con más de u$s 100 millones.

Otro de los factores que pueden estar presionando al MEP, de acuerdo con el analista Salvador Vitelli, es la cercanía de la cotización con la del dólar futuro. La perspectiva de liberación del dólar oficial generó ayer saltos de más del 20% en todos los contratos. Así, avanzaron a casi $ 800 para diciembre y más de $ 900 para enero.

Dicha cercanía en las cotizaciones implícitas, sostiene Vitelli, genera un incentivo adicional para dolarizarse a través del MEP de forma inmediata para aquellos que quieren cubrirse en moneda dura, lo cual puede resultar más atractivo que hacerlo a través del mercado de futuros con vista a otros meses, con un precio apenas inferior.

NOTICIA EN DESARROLLO.