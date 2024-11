Dólar importador: qué conviene para pagar operaciones después de un cambio clave en el mercado

El dólar importador pasó a ser más caro que el MEP, ya que si se toma el mayorista de $ 1007 y se le suma el 7,5% de impuesto PAIS queda en $ 1082,50, contra $ 1080 del MEP.

"Los tipos de cambio financieros se estabilizaron luego de que el MEP convergió con el dólar importador. Precisamente en la semana pasada, se conoció una nueva flexibilización de los mecanismos de pago de las importaciones", advierten los analistas de Delphos Investment.

Ahora, se podrá pagar de forma anticipada el 100% de la importación de bienes de capital mediante el uso de dólares propios. También se podrá pagar a la vista la importación de bienes y servicios con dólares en cuentas locales.

Dólar importador

Esto permite adelantar el pago de importaciones con dólares propios respecto de los 30 días que se deben esperar hoy para acceder al mercado oficial de cambios.

Se trata de otro paso para la relajación del cepo para el rubro importador. Se facilita entonces el flujo de importaciones sin aumentar la demanda de reservas del Banco Central.

Reactivación

Los datos de comercio exterior de octubre mostraron la continuidad del superávit y la reactivación de las importaciones. Octubre terminó con un saldo de u$s 888 millones, mientras el acumulado entre enero y octubre sumó u$s 15.955 millones, con perspectivas de cerrar el año cerca de los u$s 17.500 millones, equivalente al 3% del PBI.

Por su parte, las exportaciones alcanzaron los u$s 6128 millones, superando los u$s 6000 millones por primera vez desde septiembre de 2023.

Simultáneamente, en octubre las compras al exterior marcaron la primera expansión interanual, del 5%, luego de 20 meses de caídas interanuales.

"Parece claro que las importaciones parecen haber dado la vuelta para seguir creciendo en los próximos meses de la mano de la recuperación de la actividad, la flexibilización normativa para importar y la caída de tipo de cambio real", precisan en Delphos.

Carry trade

Claro que esto se puede dar vuelta en cualquier momento. Por eso, en la consultora Outlier apuntan que, de cara al futuro, la pregunta que surge es: ¿qué va a pasar con las posiciones de carry trade?

"En nuestra opinión, es poco probable que, a corto plazo, el BCRA permita movimientos bruscos en el tipo de cambio. Sin embargo, considerando los rendimientos obtenidos por quienes ya han apostado al él, creemos que es momento de adoptar una postura más cautelosa".

Esto se debe a que tales rendimientos probablemente no se repetirán, dado el contexto actual de tasas en el mercado de pesos y el ya bajo nivel de brecha, bajo el supuesto de que el tipo de cambio oficial actúa como piso para el precio del contado con liquidación.