Mercados
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del sábado 30 de agosto minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy sábado 30 de agosto.
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Fuente:Shutterstock
Mercado cambiario
Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este sábado 30 de agosto
30/08/202500:00
El dólar oficial sábado 30 de agosto cotiza a $ x para la compra y $ x para la venta. El tipo de cambio acumula, no obstante, una suba considerable en los últimos 10 días, a falta de una semana para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.Continuar leyendo
Mercado cambiario
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el sábado 30 de agosto con el MEP y el CCL
30/08/202500:00
El dólar blue hoy sábado 30 de agosto se ofrece a $ x para la compra y $ x para la venta. El paralelo subió 15 pesos y en lo que va de agosto, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 25 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
Podcasts
Las más leídas de Finanzas y Mercados
1
Análisis
En plena suba, el "Gurú del Blue" anticipó que pasará con el dólar y dejó una recomendación para los ahorristas
2
3
Destacadas de hoy
Cotizaciones
1
2
3
Members
1
Conflicto judicial
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
2
Elecciones PBA
Cierre a todo o nada: el Gobierno teme perder la Provincia y mide el "efecto Spagnuolo"
3
4
Noticias de tu interés
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 30 de agosto.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.