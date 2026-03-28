El dólar oficial hoy sábado 28 de marzo cotiza a $ 1355 para la compra y $ 1405 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa, que el jueves perdió $ 10, acumula una baja de $ 15 en lo que va de marzo (cerró febrero a 1420). Además, se ofrece $ 75 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa a $ 1352,30 para la compra y $ 1402,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1649,13. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1826,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy sábado 28 de marzo se ofrece a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. El paralelo acumula desde que arrancó el año una baja de $ 115 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal queda en 1,79%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 48 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 3968 millones en 46 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 43.712 millones. El dólar oficial hoy sábado 28 de marzo opera a $ 1405 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: La Comisión Nacional de Valores trabaja en la creación de un ETF del índice Merval, hoy Byma, para atraer inversiones del exterior. La idea es replicar el S&P Byma a través de un vehículo que pueda tener cotización en el exterior y atraer capitales a la Bolsa local. Leé la nota completa en este enlace.