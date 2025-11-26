REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy miércoles 26 de noviembre sube $ 20 y se ofrece a $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula un incremento de 45 pesos en las últimas dos ruedas, si bien en lo que va del mes registra un retroceso de $ 30 (arrancó noviembre a $ 1500).

En tanto, el dólar mayorista se ubica a $ 1417,20 para la compra y $ 1467,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1508,48.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1911 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue gana $ 35 y se ofrece a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta. El paralelo vuelve al mismo valor que tenía en el inicio de noviembre, tras la baja que anotó durante la semana pasada.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,02%). El paralelo cotiza $ 225 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el lunes, en la última rueda antes del feriado, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.184 millones.

El dólar oficial hoy miércoles 26 de noviembre opera a $ 1470 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.405,000 1.465,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.426,000 1.466,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,000 1.470,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.420,000 1.470,000 BRUBANK S.A.U. 1.420,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.415,000 1.465,000 BANCO PIANO S.A. 1.415,000 1.475,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

El mercado comienza a imaginar un veranito cambiario de cara a los próximos años, es decir, una calma cambiaria que se mantendría no solo en lo que queda de 2025, sino también en los primeros meses de 2026.

Hoy, el tipo de cambio se mantiene en la zona superior de la banda, aunque debajo del techo de la misma, ubicándose más del 6% debajo de dicho límite.

