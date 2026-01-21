REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy miércoles 21 de enero cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa subió en las primeras dos ruedas de la semana 5 pesos y rompió la tendencia bajista de la semana anterior cuando perdió $ 30 y quedó en un valor que no tenía desde el 20 de noviembre, cuando cerró a $ 1450.

En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $ 1407,20 para la compra y $ 1457,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1551,11.

Vale recordar que el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubicó en $ 1898 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 21 de enero se ofrece a $ 1485 para la compra y $ 1505 para la venta.

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 3,08%. Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 25 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

El Banco Central (BCRA) compró este martes u$s 8 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. En doce ruedas de enero, ya se llevó u$s 716 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.607 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

Entidades Financieras Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.435,00 1.465,00 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.420,00 1.470,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,00 1.465,00 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.420,00 1.470,00 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.423,00 1.463,00 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,00 1.470,00 BANCO PATAGONIA S.A. 1.425,00 1.475,00 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,00 1.470,00 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.420,00 1.470,00 BRUBANK S.A.U. 1.415,00 1.465,00 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.420,00 1.470,00 BANCO MACRO S.A. 1.420,00 1.470,00 BANCO PIANO S.A. 1.415,00 1.460,00 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.410,00 1.460,00

