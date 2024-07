Dólar blue récord: el mercado quiere precisiones sobre la salida el cepo

Luego de llegar a $ 1450, el dólar blue retrocedió a $ 1435 para cerrar en $ 1440, contra dólares financieros que operaron por debajo de los $ 1400. Esto le marcó el precio para la rueda siguiente, al ser el MEP, que cotiza en $ 1387, una suerte de su hermano mayor, al mover diez veces de volumen más que el informal.



Por lo tanto, se espera para este miércoles un billete descendiendo hacia la zona de los $ 1400, que tiene más para bajar que para subir, según especulan en las mesas.

Entre la suba de tasas y la baja del dólar: qué chances hay de que el BCRA lo decida hoy

Reservas del BCRA con falta de dólares: qué papel juegan las importaciones

¿Por qué entonces la suba?

Desde Rava Bursátil explican que "continúa la intranquilidad del mercado en torno a cuándo estarán dadas las condiciones para la salida del cepo, qué sucederá con las reservas y el tipo de cambio, entre otras medidas por parte del Gobierno. El mercado espera señales y quiere conocer los pasos a seguir en este contexto de alza de los dólares financieros y del dólar blue".

Desde PPI ven que, hacia adelante, los dólares libres tienen más para bajar que para subir, y lo fundamentan: "Mientras se pulen los detalles de las Letras de Regulación Monetaria (LEREMO), que vendrían a reemplazar casi en su totalidad a los pases pasivos, no debería sorprendernos que el Banco Central aplique una suba de la tasa de política monetaria".

"Esto contribuiría con elevar el costo de apalancamiento en el mercado, lo cual podría generar oferta de CCL y mejorar la remuneración sobre los pesos, lo cual devolvería algo de atractivo al carry".

Suba de tasas

"Esto contribuiría con elevar el costo de apalancamiento en el mercado, lo cual podría generar oferta de CCL y mejorar la remuneración sobre los pesos, lo cual devolvería algo de atractivo al carry". Además, la situación de

Además, la situación de reservas no fue tan negativa como la de la semana previa. Mientras que en la semana anterior el Banco Central se había desprendido de u$s 109 millones, la semana pasada logró hacerse de u$s 73 millones.