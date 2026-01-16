En esta noticia

Al cierre de los mercados de este viernes, 16 de enero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.480. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0,67% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la moneda, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de devaluación del peso. La tendencia positiva podría continuar si se mantienen las condiciones actuales del mercado.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 9.01%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 21.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)
Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.485.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).