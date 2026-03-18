El dólar blue hoy miércoles 18 de marzo se ofrece a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El paralelo, que ayer subió 10 pesos, acumula desde que arrancó el año una baja de $ 95 (contra $ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy miércoles 18 de marzo cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa se ubica, de esta forma, en el mismo nivel en el que cerró febrero ($ 1420). Además, se ofrece $ 65 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal queda en 1,41%. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. El dólar mayorista, por su parte, se sitúa a $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1633,99. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, hoy martes la entidad adquirió u$s 73 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 3355 millones en 42 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.721 millones. El dólar blue hoy miércoles 18 de marzo cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 18 de marzo se consigue a $ 1467,30 para la compra y $ 1470,30 para la venta. El dólar MEP hoy miércoles 18 de marzo se ubica a $ 1418,70 para la compra y $ 1419,20 para la venta. El dólar oficial hoy miércoles 18 de marzo opera a $ 1415. Banco por banco, los precios son: El oro cotiza alrededor de u$s 5011 la onza y ronda mínimos de un mes, mientras que se ve un dólar más débil por la guerra en Irán y una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Todo, a la espera de las próximas decisiones de política de los principales bancos centrales. En ese contexto, en la plaza local, los inversores se preguntan si es un buen momento para entrar o no. Leé la nota completa en este enlace.