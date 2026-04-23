ElEuro y dólar cotiza a 1.1705 USD este jueves, 23 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,01% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.5%, mientras que en el último año su variación se ha mantenido estable, con un cambio del 0%. Esta estabilidad anual contrasta con la ligera caída reciente, reflejando fluctuaciones a corto plazo en el mercado de divisas. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La estabilidad en el crecimiento de la cotización indica un posible aumento en la confianza de los inversores y en la economía en general. Este comportamiento podría ser un indicativo de un cambio favorable en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.98%, es menor que la volatilidad anual del 6.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.