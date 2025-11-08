El dólar blue hoy domingo 9 de noviembre se ofrece a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta.

Así, el paralelo continúa con la tendencia bajista que, ya durante la semana pasada, lo llevó a perder $ 80, y se aleja de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.

Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 9 de noviembre se ofrece a $ 1395 para la compra y $ 1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En tanto, el dólar mayorista se ofrece a en $ 1392,20 para la compra y $ 1442,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1499,50.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1878,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 2,12%. El paralelo cotiza $ 185 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Este domingo el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.260 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy domingo 9 de noviembre

El dólar blue hoy domingo 9 de noviembre cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1395 $ 1445 Dólar Blue $ 1395 $ 1415 Dólar Mayorista $ 1392,2 $ 1442,1 Dólar MEP $ 1446,5 $ 1453,3 Dólar CCL $ 1471,1 $ 1484,3

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 9 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 9 de noviembre se consigue a $ 1471,1 para la compra y $ 1484,3 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 9 de noviembre

El dólar MEP hoy domingo 9 de noviembre se ubica a $ 1446,5 para la compra y $ 1453,3 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 9 de noviembre

El dólar oficial hoy domingo 9 de noviembre opera a $ 1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.410,000 1.480,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.425,000 1.480,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.435,000 1.495,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.440,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.435,000 1.485,000 BRUBANK S.A.U. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.415,000 1.475,000 BANCO PIANO S.A. 1.420,000 1.495,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.420,000 1.470,000

Baja el dólar: a cuánto estiman que estará a fin de año

“¡Importante! Récord histórico de exportaciones en cantidades en el tercer trimestre de 2025: +12,9% interanual, +23,2% vs. el tercer trimestre de 2022, +5,1% vs. el récord previo (2do trimestre de 2010)”. Este fue el posteo este martes por la tarde del ministro Luis Caputo que envió señales al mercado cambiario: no hay atraso.

Lee la nota completa en este enlace.